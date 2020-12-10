  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları rekor seviyede yükseldi
Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları rekor seviyede yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 08:30:27 -
ABD'nin ham petrol stokları rekor seviyede yükseldi

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 15,2 milyon varil artarak son sekiz ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15,2 milyon (yüzde 3,1) varil artışla 503,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 100 bin varil azalarak 638,1 milyon varil seviyesinde düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4,2 milyon varil (yüzde 1,8) artışla 237,9 milyon varile yükseldi.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 80 bin varil artarak 6,5 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,6 milyon varil azalarak 1,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. ​​​​​​​

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 28 Kasım-4 Aralık haftasında 5 bin varil artarak yaklaşık 11,6 milyon varil oldu.

EIA'nın Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 olması bekleniyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'ya resmen katıldı! Kamera arkasında görüntülendi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'ya resmen katıldı! Kamera arkasında görüntülendi

Pazartesi günü 11. bölümü ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu'ya birkaç bölüm sonra katılacak olan İsmail Ege Şaşmaz'ın kamera arkasındaki..
Görevine döner dönmez müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Gündem

Görevine döner dönmez müdahale etti! Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan..
Büyük buluşmaya az kaldı
Teknoloji

Büyük buluşmaya az kaldı

Uzay, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak. Bu büyük buluşm..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay