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Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları azaldı
Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 08:27:22 -
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 600 bin (yüzde 0,1) varil azalışla 499,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3,2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638,1 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,1 milyon varil (yüzde 0,5) azalarak 237,8 milyon varil oldu.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 140 bin varil artarak 5,6 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 472 bin varil artarak 3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. ​​​​​​​

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 12-18 Aralık haftasında 13 bin varil artarak yaklaşık 11,5 milyon varil oldu.

EIA'nın Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 olması bekleniyor.



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