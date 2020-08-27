  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'nin güneyinde etkili Laura kasırgası 2. kategoriye düştü
Aktüel

ABD'nin güneyinde etkili Laura kasırgası 2. kategoriye düştü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:31:32 -
ABD'nin güneyinde etkili Laura kasırgası 2. kategoriye düştü

ANKARA (AA) - ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde ilerleyerek Texas ile Louisiana eyaletlerini etkisi altına alan Laura kasırgası hızını kaybederek 2'nci kategoriye düştü.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Laura kasırgasının yerel saatle 01.00 civarında (TSİ 09.00) Louisiana'nın güney batısında Cameron bölgesi yakınlarında karaya çıktığı duyuruldu.

Bölgede 4'üncü kategoride saatte 241 kilometre hızla ilerleyen Laura, binalara zarar vererek camları kırdı, molozları etrafa savurdu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Karaya çıkışından yaklaşık 6 saat sonra ise hızının saatte yaklaşık 175 kilometreye kadar düşmesiyle Laura kasırgasının kategorisi 2'ye indi.

Kasırganın, Louisiana eyaletindeki Charles Gölü'nün kuzeyi istikametinde ilerleyişini sürdürdüğü belirtildi.

- Arama kurtarma faaliyetleri henüz başlamadı

Texas ile Louisiana'nın sahil kesimlerindeki yerleşimlerinde yaklaşık 580 bin kişinin tahliyesi emri verilmişti.

Kasırga ile bölgedeki yaklaşık 470 bin evle iş yerinin elektriklerinin kesildiği kaydediliyor.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının henüz başlatılamadığını ve şartların elverişli olur olmaz ekiplerin faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Louisiana'ya bağlı Calcasieu'da Emniyet müdürü Tony Guillory, afet nedeniyle mahsur kalanların kendilerini aradığını ancak mevcut şartlarda onlara yardım etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Laura'nın ABD'de yıl içerisinde etkili en şiddetli kasırga olduğu belirtiliyor.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den küstah adım! Türkiye mektubu ortaya çıktı
Dünya

ABD'den küstah adım! Türkiye mektubu ortaya çıktı

Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın provoke edici hamleleri sonrası ABD'den skandal Türkiye açıklaması geldi.
Ahlaksız kadın, erkek çıktı! Gözaltına alındı
Gündem

Ahlaksız kadın, erkek çıktı! Gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan bir skandalın üzerine başka bir skandal daha gündeme geldi. Yarı çıplak pozları ile internet ..
Altın için dikkat! Yarın kritik gün
Ekonomi

Altın için dikkat! Yarın kritik gün

Yön bulmakta meşakkat çeken altın fiyatlarında kritik günün yarın olduğu bildiriliyor.

Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı