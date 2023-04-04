ABD'nin gündemine oturdu! 'Çin gözetleme balonu' hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 ay önce gündem olan casus Çin balonuna ilişkin incelemeler devam ediyor. ABD basını, Çin gözetleme balonunun gerçek zamanlı bilgi toplama kapasitesine sahip olduğunu iddia etti.
Haberlerde Çin istihbarat balonunun ABD askeri tesislerinin üzerinden geçerken fotoğraf çektiği ve istihbarat sinyalleri topladığı bilgisi yer aldı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin balonunun gerçek zamanlı bilgi transferi yaptığının henüz doğrulanamadığını, incelemelerin devam ettiğini açıkladı.
Biden yönetimi, başta Cumhuriyetçi Parti tarafından olmak üzere Çin balonunun ABD üzerinde uçmasına göz yumarak risk almakla eleştiriliyor. 3 Şubat’ta Çin'e ait olduğu açıklanan yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığı duyurulmuştu. Balon ABD savaş uçakları tarafından vurularak düşürülmüştü.
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