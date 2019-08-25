0553 313 94 23

"ABD'nin grubumuzda olması avantaj"

- Milli basketbolcu Ege Arar:"(2019 FIBA Dünya Kupası) Grupta dünyanın en büyük ekolü ABD var. ABD'nin grubumuzda olması avantaj. Çünkü üst turda karşımıza çıkmasından daha iyi" - "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"- "Takım kimyası en üst seviyede"

25 Ağustos 2019 Pazar 11:12
"ABD'nin grubumuzda olması avantaj"


İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ege Arar, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki güçlü rakiplerinden ABD ile aynı grupta bulunmalarının avantaj olduğunu belirtti.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek Dünya Kupası için hazırlıklarına devam eden millilerde 22 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Genç pivot, ay-yıldızlı ekibin E Grubu'nda mücadele edeceği rakipleri Çekya, ABD ve Japonya için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Grupta dünyanın en büyük ekolü ABD var. ABD'nin grubumuzda olması avantaj. Çünkü üst turda karşımıza çıkmasından daha iyi. ABD'de birçok oyuncu duyduğumuz kadarıyla kadrodan çekiliyor. Çekya'da Jan Vesely'nin sakatlığı bulunuyor. Bu onlar için büyük bir eksik. Japonya hakkında ise detaylı olarak pek bir bilgimiz yok. Kolej oyuncuları var. Yeni draft olan oyunculara sahipler. Onlar da iyi takım. Biz elimizden geleni yapacağız. Hiç tanımadığımız ekipler de kendi içlerinde bir kimya oluşturup iyi olabiliyor. Bunu da bilmediğimiz için bu bizim için büyük bir soru işareti."

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu vurgulayan Ege, "Altyapılarda çocukluğumuzdan bu yana konulan hedef bu. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştiririz. Elimizden gelenin en iyisini '12 Dev Adam' olarak sahada yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, ay-yıldızlı takımdaki arkadaşlık ortamı için ise "Yıllardır birlikte oynuyoruz. Takım kimyası en üst seviyede." diyerek sözlerini tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:12
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. Ege Arar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor
    1. Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam..
    2. "Cep telefonları bilinenden üç kat..
    3. Engelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya..
    4. Kütahya’da otomobil tıra çarptı: 2..
    5. Başkan Büyükkılıç, Nevşehir’de Yerel..
    6. Hindistan siyonizme hizmet ediyor
    7. Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor’da
    8. Trafik kazasında ağır yaralanan baba..
    9. İmece usulu yapılan "Soğanlı bebeği"..
    10. Bağcılar’da yıkılma tehlikesiyle..
    11. "Döndü bacı" 20 yıldır değirmen..
    12. "Dijital ödemelerde dolandırılmamak..
    13. Başkan Şayir’den genç sporcuya teşekkür
    14. (Özel) Üniversiteli genç karton..
    15. Milletvekili Dülger’in Malazgirt..
    16. “Kadına şiddete hayır” dedi, kadın..
    17. Kilis’in ünlü şerbetçisi Özmert..
    18. Ağrı Dağı'nın minik sürüngeni: "Topbaş..
    19. ‘Asgari ücretle ancak iki yüz bira..
    20. Hacıların evine bu yazıları yazdılar!
    21. Aşıklar izleyenleri mest etti
    22. Sahte geçici kimlik belgesiyle..
    23. Kafkasya Yaz Şenliklerinde İmera..
    24. Trabzon’da geceleyen turist sayısı arttı
    25. Engelleri aştılar, 2020..
    26. İzmit Belediyesi’nden betonarme ve taş..
    27. Zerdeçalın bembeyaz gülümsemelerin..
    28. Skandal uygulama! CHP'li belediye..
    29. Kıran Operasyonu’nda Hakkari’de 8..
    30. Vodafone Türkiye’ye Stevie’de 2 ödül
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek