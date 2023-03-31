ABD'nin göbeğinde Teravih coşkusu!
Amerika'nın ünlü Times Meydanı’nda yüzlerce Müslüman Teravih namazı kıldı. Görüntüler, sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.
İslam alemi bir yandan oruç ibadetini yerine getirirken, Yatsı namazı vaktinde de Teravih namazı kılmanın coşkusunu yaşıyor.
ABD'de yaşayan Müslümanlar, geçen yıl ilk olmak üzere, bu yıl ikinci defa Amerika'nın göbeği Times Meydanı'ndan Teravih namazı kıldı.
Yüzlerce Müslümanın kıldığı Teravih namazına ait görüntüler, sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.