  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'nin enflasyonu temmuzda yüzde 8,5 oldu
Ekonomi

ABD'nin enflasyonu temmuzda yüzde 8,5 oldu

ABD enflasyonu haziranda açıklanan yüzde 9,1'in altına düşerek temmuzda yüzde 8,5 olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 15:43:00 -
ABD'nin enflasyonu temmuzda yüzde 8,5 oldu

Bugün küresel ekonomilerin odağında olan ABD enflasyonu yayınlandı.

Açıklanan veriye göre, tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 8,5 artarken çekirdek enflasyon ise yüzde 5,9 yükseldi.

Enflasyon beklentinin altına düştü

Bloomberg anketine göre ABD'de tüketici fiyat endeksinde aylık bazda yüzde 8,7'lik artış bekleniyordu. Açıklanan rakam, yüzde 0,2 oranında düşerek beklentinin de altında gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23