ABD'nin en önemli gününde silahlı saldırı

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

En az 5 kişi yaşamını yitirdi

Saldırısı sonrası edinilen ilk bilgilere göre, en az 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, "Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun" dedi.

Saldırgan yakalanamadı

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot yaptığı açıklamada, "Highland Park'ta yaşanan trajedi yıkıcı. Belediye Başkanı Rotering ile görüştüm ve desteğimizi sundum. Chicago Polis Departmanı yardım sağlıyor. Kolluk kuvvetleri, tetikçiyi gözaltına almak için çok çalışıyor” dedi.