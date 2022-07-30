ABD'nin en büyük sıcak hava balonu festivali New Jersey'de başladı

Readington kentinde bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Piyango Balon Festivali", sabahın erken saatlerinde çeşitli renk ve şekillerdeki 100 balonun havalanmasıyla başladı.

Küçük uçaklar için kullanılan Solberg Havaalanı'nda düzenlenen, komşu eyaletlerden katılımcılarla binlerce eğlence ve doğa meraklısına ev sahipliği yapan festivalde bazı çizgi film karakterlerini simgeleyen balonlar, özellikle miniklerin ilgisini çekti.

Unicorn atı, kaplan ve panda gibi hayvanların yanında güneş ve uzay roketi biçimindeki balonlar da ilgi gördü.

Günde iki defa olmak üzere yüzer balon üç gün boyunca New Jersey semalarını süsleyecek.

Pazar akşamına kadar devam edecek festival, ayrıca müzik konserleri, komedi, cambazlık ve havai fişek gösterilerinin yanında yüzlerce zanaatkarın el yapımı ürünlerine, farklı kültürlere ait yemek çeşitlerine ve eğlenceli yarışmaların olduğu lunaparklara da ev sahipliği yapıyor.