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ABD'nin en büyüğü Katar'da

ABD'ye ait en büyük uçak gemisi Essex LHD-2, Doha Limanı'na ulaştı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 06:41
ABD'nin en büyüğü Katar'da

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Essex  LHD-2, Katar ile ABD arasında terör ve radikalizmle mücadele alanındaki ortak askeri iş birliği çerçevesinde daha önce belirlenen bir ziyaret kapsamında Doha Limanı'na geldi.

Uçak gemisinin limana gelişinin, ABD'nin, bölge güvenliği ile bölgede ticari faaliyetlerin ve deniz ulaşımının güvence altına alınmasına bağlılığı ve Katar ile olan ortaklık ve dosluk ilişkilerinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçak gemisinin Doha'da ne kadar kalacağı ve bu süre zarfında ne tür bir görev üstleneceği belirtilmezken, ABD donanmasına bağlı keşif  biriminden yaklaşık bin 600 kişinin gemide olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 06:41
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