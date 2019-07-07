0553 313 94 23

ABD'nin "ekonomi terörizmine" İran'dan sert cevap! "Yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran, bugün, nükleer anlaşmanın 36'ncı maddesine dayanarak (anlaşmayı) iyileştirici adımları barındıran ikinci aşamaya geçiyor. ABD'nin ekonomi terörizmi karşısında çıkarlarımızı korumak için nükleer anlaşma kapsamında sahip olduğumuz yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:11
ABD'nin "ekonomi terörizmine" İran'dan sert cevap! "Yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin "ekonomi terörizmi"ne karşı ülke çıkarlarını korumak için yasal yolları kullanmaya devam edeceklerini bildirdi.

Zarif, Twitter hesabından, ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmeme kapsamında 60 günü içeren "1'nci Adım" eylem planı süresinin sona ermesinin ardından bugün başlatılan "2'inci Adım" eylem planıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, "İran, bugün, nükleer anlaşmanın 36'ncı maddesine dayanarak (anlaşmayı) iyileştirici adımları barındıran ikinci aşamaya geçiyor. ABD'nin ekonomi terörizmi karşısında çıkarlarımızı korumak için nükleer anlaşma kapsamında sahip olduğumuz yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu adımların İngiltere, Almanya ve Fransa'yı kastederek üç Avrupa ülkesinin anlaşmaya uyması halinde geri çekilebileceğini belirten Zarif, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamada başarısız olan Avrupa ülkeleri, İran'ın 36'ncı madde kapsamında aldığı iyileştirici önlemleri en azından siyasi olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda desteklemelidirler." dedi.

İran'dan karşı adımlar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bugün ilk aşamanın sona erdiğini, yine 60 gün sürecek 2'nci Adım'ın başladığını, bu aşamada nükleer faaliyetleri kapsamında anlaşmada taahhüt ettikleri uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceklerini açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 17:11
  1. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. İran
  3. ABD
  4. ABD'nin ekonomi terörizmi
  5. açıklama
  6. İran-ABD ilişkileri
  7. Nükleer anlaşma
  8. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
  9. Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)
  10. İran'a yönelik yaptırımlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erol Bedir'den transfer açıklaması
    1. Erol Bedir'den transfer açıklaması
    2. Frenk üzümü nedir? Frenk üzümü nasıl..
    3. Oğlunun final maçını bilgisayardan..
    4. Kırkpınar’da dev Türk bayrağı açıldı
    5. İspanya’da geleneksel boğa koşusunun..
    6. ABD'nin "ekonomi terörizmine" İran'dan..
    7. Adana’da plastik geri dönüşüm..
    8. Hayriye Türksoy Dünya Şampiyonası’na..
    9. Rusya, Wikipedia’ya alternatif site..
    10. Habib yeni rakibiyle karşı karşıya..
    11. Osman Şahin: "Yine büyük bir şölen..
    12. Ulusal Odunpazarı Lületaşı..
    13. İzmir’de korkutan yangın
    14. İstanbul Valisi Yerlikaya, hakkında..
    15. Antalya'da hortum
    16. İzmir’de süs havuzuna giren çocuklar..
    17. Dünya Superbike Şampiyonası
    18. Şişen bileğindeki bileziği itfaiye..
    19. Çernobil'e gitmek emniyetli mi?
    20. Türk Yıldızları Trabzon’da nefes kesti
    21. Kuzenleri kaza ayırdı
    22. Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı..
    23. Pazaryeri’nde 2. Dart Şampiyonası
    24. Minik judocular Balkan şampiyonu
    25. Sakarya'da motosikletle otomobil..
    26. Yerlikaya'dan İBB açıklaması
    27. Mutfakta çıkan yangın sonları oldu: 2..
    28. Başka bir kızın bıçaklı saldırısına..
    29. O ilçede kırmızı alarm!..
    30. Türkiye Süpermoto Şampiyonası
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar