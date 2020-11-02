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Gündem ABD'nin dinleme faaliyetlerini sızdırmıştı... Eşi ile birlikte Rusya'ya başvurdu
Gündem

ABD'nin dinleme faaliyetlerini sızdırmıştı... Eşi ile birlikte Rusya'ya başvurdu

ABD'nin gizli dinleme ve izleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntıları kamuoyuna sızdıran eski güvenlik uzmanı Edward Snowden, eşi Lindsay ile birlikte Rusya vatandaşlığına başvurduklarını açıkladı. Kaynak: Edward Snowden, eşi ile birlikte Rusya vatandaşlığına başvurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:47:00 -
ABD'nin dinleme faaliyetlerini sızdırmıştı... Eşi ile birlikte Rusya'ya başvurdu

ABD'nin gizli dinleme ve izleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntıları kamuoyuna sızdıran eski güvenlik uzmanı Edward Snowden, eşi Lindsay ile birlikte Rusya vatandaşlığına başvurduklarını açıkladı.

Eşi hamile olan Snowden Twitter'dan yaptığı açıklamada "Anne ve babalarımızla yıllardır ayrı yaşadıktan sonra, ben ve eşim oğlumuzdan ayrı düşmek istemiyoruz. Bu yüzden bu salgınlar ve sınır kapatmaları döneminde ABD-Rusya çifte vatandaşlığı için başvuruyoruz" dedi

Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) için de çalışan Snowden, 2013 yılında, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) bağlı olarak çalışırken, Amerikan istihbaratının telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği ve Avrupa hükümetlerine yönelik dinleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntılı gizli belgeleri kopyalayıp sızdırmış, yargılanacağı endişesiyle kaçarak Rusya'ya sığınmıştı.

Kaynak: Haksöz Haber

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