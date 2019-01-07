ABD'nin derdi CHP'yi gerdi

CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, S-400’lerin NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Rusya ile anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması ABD’nin tepkisine neden olmuş ve ilişkilerin normalleşmesi için S-400’lerden vazgeçilmesi istenmişti. Türkiye ise ABD’nin bu isteğine olumsuz yanıt vererek, S-400 alımının yapılacağını açıklamıştı.



ABD, Rusya ile S-400 anlaşmasının iptal edilmesi için baskılarını sürdürürken, ABD’nin isteğine destek CHP’den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Medyascope.tv’de yaptığı açıklamada Amerikan Patriot ile Rus S-400 hava savunma sistemlerinin bir arada olamayacağını iddia etti. Çeviköz, konu ile ilgili şunları söyledi:

“ABD’den Patriotların alınmasıyla ilgili müzakerelerin devam ettiği haberi geldi. Hatta ABD’den Patriotların Türkiye’ye satılmasıyla ilgili iznin olumlu bir şekilde değerlendirildiği haberi geldi. Şimdi bir yandan S-400’leri alıyorsunuz, bir yandan Patriotları alıyorsunuz. Patriotlar, NATO sistemiyle ve Türkiye’nin içinde bulunduğu topyekun kolektif savunma sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışacaklar. Ama S-400’leri onlara entegre edemeyeceksiniz ve onlarla uyumlu çalışamayacak. O zaman ikili bir yapı ortaya çıkacak. Hangi saldırıya karşı S-400’leri kullanacaksınız? S-400’lerin hedefi hangi düşman algısı olacak, Patriotlar neye karşı savunacak veya hangi tehdit algısına karşı yerleştirilecek? Bunların ikisinin birbiriyle uyumsuzluğu, Türkiye’nin ulusal güvenliğini zedeleyici ve orada zafiyetler yaratıcı bir gelişmedir.”

‘Türkiye'nin bir karar vermesi lazım'

ABD Kongresinin Patriot satışı ile ilgili olarak, “S-400’lerden vazgeçme” şartı getirme olasılığı bulunduğunu da kaydeden Çeviköz, “Bunun duyumları da geliyor. Onun için Türkiye’nin bir karar vermesi lazım. Türkiye’nin S-400’lerle ilgili kararını belki yeniden gözden geçirmesi lazım. Çünkü onların Türkiye toprakları üzerine konuşlanması Türkiye’nin hava savunmasıyla ilgili NATO’nun şimdiye kadar sıralamış olduğu güvenceyi, güvenliği ve uyumluluğu çok ciddi bir şekilde zafiyete uğratacaktır. Çok ciddi biçimde zaafa uğratacaktır.”

‘CHP 15 Temmuz'u hiç anlamadı'

Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün S-400 alımından vazgeçip Patriot alınmasını isteyen açıklamasına tepki gösterdi. Karataş, Aydınlık’a yaptığı değerlendirmede, “CHP Genel Başkan Yardımcısı’nın sözlerinin ciddiye alınacak bir yanı yok. Daha önce AKP’li eski bir büyükelçi de Patriot övgüsü yapmıştı. İktidar ve anamuhalefet partilerindeki emekli büyükelçilerin Patriotlar konusundaki hassasiyetleri dikkat çekici” dedi.

MEYDAN FETÖ’YE KALIR

S-400’lerin elbette NATO sistemleri ile uyumlu çalışmayacağını, Türkiye’nin S-400 alımına karar verirken bunu bildiğini kaydeden Karataş, şöyle devam etti:

“S-400’leri müstakil kullanmak için çalışmalar da başladı. S-400’ün NATO sistemleri ile uyumlu çalışmaması olumsuz bir durum da değil. Türkiye açısından milli bir sistem olacak. CHP 15 Temmuz’u hiç anlamamış. Eğer S-400’lerden vazgeçip yeniden Patriot alırsak hava sahamızı, gökyüzümüz yeniden FETÖ’ye bırakmış oluruz. Bunu yaparsak 15 Temmuz’da olduğu gibi gökyüzümüzde FETÖ dolaşmaya başlar.”

S-400’lerin Türkiye’nin güvenliğini zaafiyete uğratmayacağını, aksine güvenliğimizi sağlayacağını vurgulayan Karataş, “Hava savunmamızı Patriotlara, ABD-CIA’ya teslim etmek, kuzuyu kurda teslim etmektir” diye konuştu.

ABD’nin başka hesapları olduğunu da vurgulayan Karataş şunları söyledi:

“ABD’nin hesabı sadece S-400’leri engellemek değil. Başka hesapları da var. S-400’ler Türkiye’ye gelince bin civarında teknisyen de gelip sistemi kurup çalıştıracak. ABD Türkiye’nin başka sistemlere yönelmesinden endişe ediyor. S-400’lerin menzili 600 km. Bu sistemleri korumak için orta ve kısa menzilli sistemler de gerekiyor (Bu Patriotlar için de geçerli). Bir altyapı oluşturmaya ihtiyaç var. ABD işin daha ileri boyutlara gitmesinden ve Türk Ordusunun NATO’dan uzaklaşmasından kaygı duyuyor. Bir başka konu daha var. Hem S-400, hem Patriot alırsanız maliyet yükseliyor. Yaşanan ekonomik kriz ortada. Milli sisteminizi geliştirmeye kaynak bulamazsınız. ABD’nin Patriot kararının arkasında bu da var. Türkiye’nin milli savunma sistemleri geliştirmesini engellemeye çalışıyorlar. F-35’lerle S-400’leri birbirine bağlamaya çalışıyorlardı. Sonra F-35 için gevşediler. Bunun arkasında da aynı şey var. Türkiye’nin milli uçağının önünü tıkama çabası içindeler.”

HDP de karşı

CHP’nin yanında S-400 alımına karşı çıkan partilerden biri de HDP. 2019 Bütçe görüşmelerinde konuyu Meclis Genel Kurulu’na taşıyan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Komisyon görüşmelerinde S-400’lerin alımının iptaliyle emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının halledileceğini ve erken emekliliğin olabileceğini ispatladık” demişti. “Biz tüm mali hesaplamaları yaptık. Paranın kaynağını bularak bu konuda bir çözüm bulalım dedik” diyen Gergerlioğlu, “Ancak yine AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi” ifadelerini kullanmıştı.