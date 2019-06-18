0553 313 94 23

ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

İran, dünyanın farklı ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı casusluk faaliyeti yürüten bir şebekenin deşifre edilerek üyelerinin gözaltına alındığını açıkladı.

18 Haziran 2019 Salı 16:05
ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) dünyanın farklı bölgelerindeki siber casusluk ağının çökertildiğini ve şebeke üyelerinin gözaltına alındığı açıkladı.

İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Genel Müdürü adıyla İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinde CIA'ye bağlı casusluk yapan şebekenin çökertildiği ileri sürüldü.

İran istihbaratının dünyadaki diğer müttefik istihbarat teşkilatlarıyla yürüttüğü ortak çalışma neticesinde, ABD'nin dünyadaki istihbarat ağına bağlı çalışan çok sayıda ajanın deşifre edilerek gözaltına alındığı iddia edildi.

ABD'nin, İran ve diğer ülkelerdeki ajanlarıyla irtibat kurabilmek için gelişmiş siber ortamları kullandığı ve İran'ın bu alana nüfuz etmesinin ardından bunların deşifre edildiği kaydedilirken, söz konusu şebekenin en fazla ulaşım, bankacılık ve enerji sektörlerinin altyapısını hedef aldığı belirtildi.

İran'ın yanı sıra başka ülkelerde de CIA için casusluk faaliyeti yürüten şebekeyle ilgili detaylı bilgilerin elde edilmesinin ardından söz konusu şebekeye "darbe indirildiği" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca deşifre edilen ajanlardan bazılarının gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği bazılarının ise İran ile iş birliği yapmayı tercih ettiği aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:05
  1. İran İstihbarat Bakanlığı
  2. ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı
  3. CIA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma Bölge Komutanı Koç’tan Başkan Beyoğlu’na ziyaret
    1. Jandarma Bölge Komutanı Koç’tan Başkan..
    2. 6.8'le sallanan ülkede tsunami uyarısı
    3. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    4. Avrupa’nın bilinen en yaşlı insanı..
    5. Dr. Kemal: “Yaz mevsiminde cildimizi..
    6. Rize’de şiddetli yağmur Karadeniz..
    7. Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
    8. Hizmet-İş’in “Emek ve Adalet Yürüyüşü”..
    9. "İhtiyaç sahibi ve yetimler adına..
    10. Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu..
    11. Sele kapılarak hayatını kaybeden anne..
    12. BM’den Mursi için bağımsız soruşturma..
    13. Yavru kediyi suni tenefüs yaparak..
    14. Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151...
    15. Oyuncakların arasında görülen yılan..
    16. Mali durumu kötüleşen özel okulun..
    17. Daday’da şiddetli yağmur ağaçları..
    18. FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes..
    19. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den dün..
    20. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması