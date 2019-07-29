ABD'nin çağrısına olumlu cevap verdiler! Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi yolluyorlar

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan petrol tankeri gerginliğinin ardından ABD; Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Norveç, Güney Kore ve İngiltere'ye Hürmüz Boğazı'nda koalisyon çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya karşılık olarak Güney Kore savaş gemisi gönderecek.

ABD, aralarında Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Norveç, Güney Kore ve İngiltere olan devletleri Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak için uluslararası bir koalisyona davet etti.

Medya kuruluşu CNA'ya göre, Güney Kore ağustos ayında ABD'nin talebine karşılık olarak Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndermeyi planlıyor.

Güney Kore donanması şu anda Somali açıklarında korsanlıkla mücadele operasyonları yürütüyor.

Seul, planın ayrıntılarını henüz teyit etmese de ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Güney Kore'ye yaptığı ziyaretinde bu konudaki iyimserliğini dile getirdi.