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Aktüel

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Gidwitz, vekaleten Avrupa Birliği Temsilciliği görevini de yürütecek

Yeniakit Publisher
2020-05-05 06:47:18 -
ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Gidwitz, vekaleten Avrupa Birliği Temsilciliği görevini de yürütecek

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Ronald J. Gidwitz, vekaleten ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Temsilciliğini görevini de yürütecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gidwitz'in atamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Gidwitz'in, AB Temsilciliği görevine vekaleten atandığını bildiren Pompeo, "Büyükelçi Gidwitz, dünya üzerindeki ABD değerlerini tanıtmak ve özellikle Kovid-19 salgınından kurtulmak adına ABD-AB ilişkilerinde başarılı işler yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gidwitz'in Brüksel Büyükelçiliği görevine de devam edeceğini kaydeden Pompeo, "ABD ve Belçika arasındaki ikili ekonomik ve güvenlik iş birliğini güçlendirmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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