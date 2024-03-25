  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzerleri Türkiye’nin de başına geldi… Putin’den çok akıllıca adım

İBB’de CHP zulmü! Erdoğan fotoğrafı paylaştı ekmeğinden oldu!

Seçimlere sayılı günler kala o partiden sürpriz karar! Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladılar

Çocukları bile alet ediyor! Yok böyle kıvraklık! Ekrem’i hâlâ tanıyamayanlar izlesin

Çin dron teknolojisinde gaza bastı: 6 parçaya bölünüyor!

CHP’de bir bu eksikti! ‘Zeydan Karalar DEM lehine çekiliyor!’

Sürpriz Rusya kararı! Türkiye indirim yaptı

“Sorunun farkındayız” diyen Erdoğan’dan emeklilere çağrı: Yeter ki…

Para sayma görüntülerinin ardından CHP'de kritik istifa! Partinin ağır toplarındandı

Türkiye'yi sarsan gram altın gelişmesi! Kuyumculara giden isyan ediyor: Böylesi ilk kez görülüyor
Dünya ABD'nin BM'de 'çekimser' kalması bebek katili Netanyahu'yu kızdırdı! Görüşmeyi iptal etti
Dünya

ABD'nin BM'de 'çekimser' kalması bebek katili Netanyahu'yu kızdırdı! Görüşmeyi iptal etti

Yeniakit Publisher
2024-03-25 19:54:00 - 2024-03-25 20:09:01
ABD'nin BM'de 'çekimser' kalması bebek katili Netanyahu'yu kızdırdı! Görüşmeyi iptal etti

Bebek katili Netanyahu, İsrail heyetinin ABD heyetine yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kaldı.

ABD'nin bu kararı işbirlikçisi Netanyahu'yu kızdırdı.

Heyetlerarası görüşmeyi iptal etti!

ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD’nin başkenti Washignton DC’ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, bebek katili Binyamin Netanyahu tarafından iptal edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Netanyahu'nun kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Kirby, “Refah'a yönelik uygulanabilir alternatifler üzerine kapsamlı bir görüşme yapmamıza izin vermek için Washington DC'ye gelmeyecek olmaları bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!
Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!

Gündem

Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!

İhsan Şenocak çileden çıktı!
İhsan Şenocak çileden çıktı!

Gündem

İhsan Şenocak çileden çıktı!

Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!
Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!

Dünya

Ürdün polisinden İsrail protestosuna sert müdahale!

İsrail'e destek veren yemek devine şok! Şubelerini peş peşe kapatmaya başladı
İsrail'e destek veren yemek devine şok! Şubelerini peş peşe kapatmaya başladı

Ekonomi

İsrail'e destek veren yemek devine şok! Şubelerini peş peşe kapatmaya başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23