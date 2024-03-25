ABD'nin BM'de 'çekimser' kalması bebek katili Netanyahu'yu kızdırdı! Görüşmeyi iptal etti
Bebek katili Netanyahu, İsrail heyetinin ABD heyetine yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kaldı.
ABD'nin bu kararı işbirlikçisi Netanyahu'yu kızdırdı.
Heyetlerarası görüşmeyi iptal etti!
ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD’nin başkenti Washignton DC’ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, bebek katili Binyamin Netanyahu tarafından iptal edildi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Netanyahu'nun kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.
Kirby, “Refah'a yönelik uygulanabilir alternatifler üzerine kapsamlı bir görüşme yapmamıza izin vermek için Washington DC'ye gelmeyecek olmaları bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
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