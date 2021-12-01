ABD'nin BM Büyükelçisi: İsrail'in yerleşim planları iki devletli çözümü baltalayan kritik noktaya ulaştı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletmesinin müzakere edilmiş "iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltalayan kritik noktaya ulaştığını" söyledi.

Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, ABD'nin iki devletli çözüme desteği kapsamında; İsrail, Filistin ve Ürdün ziyaretindeki toplantılarının "ümit veren" fikirler doğurduğunu ve BMGK'nin taraflar arasında güven inşasında rol alabileceğini belirtti.

Büyükelçi, "Ziyaretimde Filistinlilerin güvenlik durumunun ne kadar ciddi olduğunu gördüm. İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığını, Batı Şeria'daki evleri yağmaladığını ve mülklere zarar verdiğini dinledim. Bu durumu İsrailli meslektaşlarımla kapsamlı şekilde görüştüm." dedi.

Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmekten korktuğunu ifade eden Thomas Greenfield, "ABD, yıllardır yerleşimlerin genişlemesini onaylamıyor. Bu bizim için yeni bir şey değil ama bu uygulama kritik bir dönüm noktasına ulaştı ve müzakere edilmiş iki devletli çözümü baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Thomas Greenfield, İsrail'e yönelik "İran destekli Hamas ve Hizbullah saldırılarının" ise göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.