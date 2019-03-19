ABD'nin beslediği 3 PKK'lı terörist öldürüldü! Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya düzenlenen operasyonda, 3 terörist öldürüldü.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda, biri gri listede aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon düzenlendi Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. 3 terörist etkisiz hale getirildi Operasyonda, sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağarada bir grup terörist tespit edildi. "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. ABD menşeli silahlar ele geçirildi Yapılan operasyonda ele geçirilen silahlar arasında ABD piyade tüfeği olarak da bilinen M16 silahının da bulunduğu gözlendi. ABD Suriye'de çok sayıda M16 tüfek göndermişti. Bir terörist gri listedeydi Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Reber" kod adlı Kasım Saptık'ın örgütün sözde bölge sorumlusu olduğu, "Dilxwaz" kod adlı teröristin ise "gri" kategoride aranan teröristler listesinde bulunduğu belirtildi. Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

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