0553 313 94 23

ABD'nin beslediği 3 PKK'lı terörist öldürüldü!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya düzenlenen operasyonda, 3 terörist öldürüldü.

19 Mart 2019 Salı 21:14
ABD'nin beslediği 3 PKK'lı terörist öldürüldü!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda, biri gri listede aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon düzenlendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda, sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağarada bir grup terörist tespit edildi. "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

ABD menşeli silahlar ele geçirildi

Yapılan operasyonda ele geçirilen silahlar arasında ABD piyade tüfeği olarak da bilinen M16 silahının da bulunduğu gözlendi. ABD Suriye'de çok sayıda M16 tüfek göndermişti.

Bir terörist gri listedeydi

Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Reber" kod adlı Kasım Saptık'ın örgütün sözde bölge sorumlusu olduğu, "Dilxwaz" kod adlı teröristin ise "gri" kategoride aranan teröristler listesinde bulunduğu belirtildi. Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 21:14
  1. Dargeçit
  2. PKK'lı teröristler
  3. Mardin Jandarma Özel Harekat (JÖH)
  4. M16
  5. ABD piyade tüfeği

YORUM YAZ

  • Malatya lı Malatya lı 14 dk önce
    Çok güzel olmuşmehmetçikleriallah korusun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kırklareli’nde Kapalı Pazar ve Fuar Alanı hizmete açıldı
  1. Kırklareli’nde Kapalı Pazar ve Fuar..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli..
  3. New York'ta başörtülü kadına..
  4. Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa rekoru
  5. Papa'dan skandal karar! Tacizci..
  6. Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak..
  7. HDP'nin Siirt mitingi
  8. OKA yönetimi Amasya’da toplandı
  9. Seyir halindeki otomobil alev aldı
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletin..
  11. Meksika Devlet Başkanından yeniden..
  12. Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo..
  13. Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3..
  14. GÜNCELLEME - İran'daki "Çarşamba Suri"..
  15. İsrail Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı
  16. PSG'nin CAS'a yaptığı itiraz kabul..
  17. GÜNCELLEME - Çorum'da "torbacı"..
  18. Diyarbakır'ın iki ilçesi doğal gaza..
  19. İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu..
  20. Bakan Albayrak, baba ocağı..
  21. Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve..
  22. Melih Gökçek'ten olay Mansur Yavaş..
  23. "Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"
  24. Jandarmadan narkotik ve hırsızlık..
  25. AK Parti'nin Üsküdar mitingi
  26. Nazarbayev bölge liderleriyle görüştü
  27. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
  28. Erdoğan engelli basketbolcuya cevap..
  29. "Kırım Rusya'nın saldırganlığına karşı..
  30. Katar Emiri Al Sani'den Yeni..
Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

Günün Karikatürü

20 Mart 2019
Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!