ABD'nin Ankara Büyükelçi adayı Türkiye'yi tehdit etti
ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Jeff Flake, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, S-400'lerin kalması durumunda yeni yaptırımların gelebileceğini belirterek tehdit etti.
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.
Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Flake, "ABD-Türkiye ilişkilerindeki zorluklara rağmen Türkiye, NATO'ya bağlı ve sürekli değişim içinde olan bir bölge için hem köprü hem de tampon görevi gören vazgeçilmez bir müttefiktir" dedi.
"Türkiye Rus S-400 sistemini satın alıp test etmeyi seçti"
Türkiye'nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, hali hazırda uygulamada olan CAATSA yaptırımlarına ek olarak yeni yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirten Flake, şunları söyledi:
Türkiye ile ilişkimiz de derin zorluklarla karşı karşıya. Türkiye Rus S-400 sistemini satın alıp test etmeyi seçti. Bu eylem, tüm müttefiklerin 2016 NATO zirvesinde verdiği taahhütlere ters düştü ve haklı olarak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını ve CAATSA yaptırımlarının uygulanmasını tetikledi. S-400'leri elden çıkarmanın CAATSA yaptırımlarını kaldırmanın yolu olduğunu sürekli olarak yineleyeceğim.