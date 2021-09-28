  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'nin Ankara Büyükelçi adayı Türkiye'yi tehdit etti
Gündem

ABD'nin Ankara Büyükelçi adayı Türkiye'yi tehdit etti

ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Jeff Flake, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, S-400'lerin kalması durumunda yeni yaptırımların gelebileceğini belirterek tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 23:38:00 -
ABD'nin Ankara Büyükelçi adayı Türkiye'yi tehdit etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Flake, "ABD-Türkiye ilişkilerindeki zorluklara rağmen Türkiye, NATO'ya bağlı ve sürekli değişim içinde olan bir bölge için hem köprü hem de tampon görevi gören vazgeçilmez bir müttefiktir" dedi.

"Türkiye Rus S-400 sistemini satın alıp test etmeyi seçti"

Türkiye'nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, hali hazırda uygulamada olan CAATSA yaptırımlarına ek olarak yeni yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirten Flake, şunları söyledi:

Türkiye ile ilişkimiz de derin zorluklarla karşı karşıya. Türkiye Rus S-400 sistemini satın alıp test etmeyi seçti. Bu eylem, tüm müttefiklerin 2016 NATO zirvesinde verdiği taahhütlere ters düştü ve haklı olarak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını ve CAATSA yaptırımlarının uygulanmasını tetikledi. S-400'leri elden çıkarmanın CAATSA yaptırımlarını kaldırmanın yolu olduğunu sürekli olarak yineleyeceğim.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Bu adamı değil buyukelci turist olarak bile bu ülkeye sokmayın
  • Yanıtla

Nur

Ey abd geçti borun pazarı sür eşeği niğdeye eski tc yok karşınızda artık
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay