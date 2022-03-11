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Gündem ABD'nin alçak yüzü! Mülteci krizi sorusuna kahkahalarla cevap verdi
Gündem

ABD'nin alçak yüzü! Mülteci krizi sorusuna kahkahalarla cevap verdi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile düzenlediği ortak basın toplantısında "mülteci krizi" sorusuna kahkaha atarak cevap vermesi dünya kamuoyunun tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 17:08:00 - 2022-03-11 17:14:30

 Yeniakit.com.tr 

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kabul etti. Harris, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnsanlık dramına kahkahalarla cevap verdi!

Toplantının soru cevap bölümünde bir gazeteci, Ukrayna'daki savaştan kaçan mültecilerle ilgili bir kriz olup olmadığını sordu. ABD'li Harris, gazetecinin insanlık dramına ilişkin sorusunu, önce Polonya Cumhurbaşkanı'nın cevaplamasını bekledi.

Ardından olmadık anda kahkaha atan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "Yardıma ihtiyacı olan bir dost gerçek bir dosttur." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kahkahası, dünya kamuoyunun tepkisini çekti.

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