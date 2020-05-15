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ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad: Kabil ve Nangarhar saldırıları DEAŞ'ın işi olmalı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:17:51 -
ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad: Kabil ve Nangarhar saldırıları DEAŞ'ın işi olmalı

KABİL (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 12 Mayıs'ta başkent Kabil ve Nangarhar'da düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıların terör örgütü DEAŞ'ın işi olduğunu söyledi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Afganistan hükümeti ile Taliban arasında gerçekleşmesi planlanan barış görüşmelerine karşı olduğunu ve bu nedenle de böyle saldırılar düzenlediğini belirtti.

DEAŞ'ın Afganistan ve dünya için büyük bir tehdit olduğunu ifade eden Halilzad, ''Başkent Kabil ve Nangarhar'da 12 Mayıs'ta düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılar DEAŞ'ın işi olmalı.'' dedi.

Halilzad, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de yaptığı gibi Afganistan'da da mezhep çatışmasına yol açmak istediğini kaydetti.

Başkent Kabil'de 12 Mayıs'ta bir hastaneye ve aynı gün içerisinde Nangarhar vilayetinde bir cenaze törenine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 48 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Taliban her iki saldırının da kendileri tarafından yapılmadığını açıklamıştı.


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