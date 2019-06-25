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ABD’nin 50 milyar dolarlık yatırımı öngören Yüzyılın Anlaşması görüşmeleri başlıyor

ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu ve 50 milyar dolarlık yatırımı öngören Yüzyılın Anlaşması görüşmeleri bugün Bahreyn’de başlıyor.

25 Haziran 2019 Salı 13:09
ABD’nin 50 milyar dolarlık yatırımı öngören Yüzyılın Anlaşması görüşmeleri başlıyor

ABD’nin Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu ve 50 milyar dolarlık yatırımı öngören Yüzyılın Anlaşması görüşmeleri bugün Bahreyn’de başlıyor.


ABD’nin 50 milyar dolarlık yatırımı öngören Yüzyılın Anlaşması planıyla ilgili ilk görüşmeler, bugün Bahreyn’de başlıyor. ABD’nin müttefiki olan ve 5. Deniz Filosu’na ev sahipliği yapan Bahreyn, haftalardır bu görüşmeye hazırlandı. Bahreyn’in başkenti Manama’da Suudi Arabistan ve diğer zengin körfez ülkelerinin katılacağı, Filistin yönetimi ve diğer Arap ülkeler tarafından eleştirilen görüşmelere Filistin ve İsrail’den herhangi bir temsilcinin katılmayacağı belirtildi. Görüşmeye, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner başkanlık yapacak.


Görüşmelerin ekonomi üzerine yoğunlaşması öngörülürken, Körfez ülkeleri ise toplantıya katılımların İran’a karşı ABD’nin yanında olmalarının bir göstergesi olacağını umuyor.


Yüzyılın Anlaşması, Filistin-İsrail barışı için bağış yapan ülkeler ve yatırımcıların gelecek 10 yıl boyunca Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze bölgelerine 28 milyar dolar, Ürdün’e 9 milyar dolar, Mısır’a da 6 milyar dolar olmak üzere toplan 50 milyar dolarlık yatırım yapmasını öngörüyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:09
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