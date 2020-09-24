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Aktüel ABD'nin 22 eyaletinde Kovid-19 vakalarında artış görüldü
Aktüel

ABD'nin 22 eyaletinde Kovid-19 vakalarında artış görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:42:42 -
ABD'nin 22 eyaletinde Kovid-19 vakalarında artış görüldü

NEW YORK (AA) - ABD’nin 22 eyaletinde son bir haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış görüldüğü belirtildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ülkenin orta batı eyaletlerinde bir hafta öncesine göre günlük Kovid-19 vaka sayısında yüzde 16 artış yaşandığı kaydedildi.

Özellikle Arizona, Colorado, Minnesota, Montana, Teksas, Utah ve Wyoming eyaletlerinde günlük vaka artışının son bir haftada yüzde 60’lara kadar çıktığı vurgulandı.

Günlük ortalama 43 bin vakanın görüldüğü ABD’de, son bir haftada Kovid-19 testlerinde yüzde 22 artış olduğu, buna göre ülke genelinde günlük 860 bin civarında test yapıldığına dikkat çekildi.

Sağlık yetkilileri, vaka sayısındaki ani artışları dayandırabilecekleri özel bir durum olmadığını belirtti.

- Virüsün kış aylarında daha da artacağı uyarısı

Uzmanlar, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle soğuk havaların, virüsün daha fazla yayılmasına neden olacağı konusunda uyardı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden araştırmacılar, 1 Ocak'a kadar toplam 378 binden fazla Amerikalının Kovid-19'dan hayatını kaybedeceği tahmininde bulunuyor.

CNN’e konuşan salgın hastalıkları uzmanı Dr. Jeanne Marrazzo, "Sonuç olarak, politik çizginin hangi tarafında olduğunuz önemli değil, rakamlar ortada, onlarla tartışamazsınız ve doğru yönde gitmiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de kış dönemine girmeden ülkedeki günlük vaka sayısının 10 binin altında olması gerektiğini belirtmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son verilere göre, dünyada salgının merkezi durumunda bulunan ABD’de 7 milyon 143 bine yakın vaka, 207 bine yakın da can kaybı bulunuyor.

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