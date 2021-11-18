  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'lilerin gündemi: Fazla dozdan ölenlerin sayısı korkunç seviyede
Dünya

ABD'lilerin gündemi: Fazla dozdan ölenlerin sayısı korkunç seviyede

ABD'de aşırı doz uyuşturucu nedeniyle ölenlerin sayısı bir yılda 100 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 08:54:00 -
ABD'lilerin gündemi: Fazla dozdan ölenlerin sayısı korkunç seviyede

ABD'de, aşırı doz uyuşturucudan bir yıl içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinden yapılan açıklamada, nisan ayında sona eren bir yıllık dönemde 100 binden fazla kişinin aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldüğü bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl söz konusu nedenden ölümlerin 78 bin civarında olduğu anımsatılarak, bu yıl ise yüzde 30 yükseliş görüldüğü belirtildi.

Böylece aşırı doz uyuşturucudan ölümler, ülkedeki ölüm nedenleri sıralamasında trafik kazanlarını, silahları, grip ve zatürreyi geride bıraktı ve 7’nci sıradaki diyabete yaklaşarak 8’inci sırada yer aldı. Ülkede son yirmi yıldır aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerde görülen düzenli artışın, son iki yıl içinde hız kazandığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, bu artışı fentanil adlı ölümcül uyuşturucunun kullanımının yaygınlaşmasına ve koronavirüs salgını nedeniyle birçok uyuşturucu kullanıcısının toplumsal destekten ve tedaviden uzak kalmasına bağladı.

Aşırı dozdan ölümler en çok fentanil nedeniyle görülürken, ülkede metamfetamin ve kokain gibi uyuşturuculardan ölümlerin de bu maddelerin içine fentanil karıştırılması nedeniyle arttığı dile getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teröristbaşı Gülen zehirlendi ve öldü iddiası! AA yetkilisi açıklama yaptı
Gündem

Teröristbaşı Gülen zehirlendi ve öldü iddiası! AA yetkilisi açıklama yaptı

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in dün gece zehirlendiği ve öldüğü iddiası ortaya atıldı. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı Washington Büro..
Rusya'dan S-400 ve Türkiye açıklaması! Zafer olarak yorumladılar
Gündem

Rusya'dan S-400 ve Türkiye açıklaması! Zafer olarak yorumladılar

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, NATO üyesi Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatını ABD'ye karşı kazanılan..
Siyaset

"İP'in oyu"nu! Meral'in masasında dikkat çeken detay

Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener görüşmesinde kadraja "Akşener'in oyu yüzde 3 buçuk" diyen anketçinin anketleri de yerleştirildi. Planlı ola..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay