ABD'li yetkili: Rus işgali çok yakın!

CNN’in haberine göre, askeri ve istihbarat yetkilileri, Ukrayna sınırında yığılan 100 binden fazla Rus askeriyle, Moskova’nın ne zaman bir işgal tehdidinden bir işgali başlatmaya geçebileceğini tahmin etmeye çalışmak için son taktik manevraları dikkatle inceliyor.

ABD’li yetkililer, geçen ay Ukrayna hükümetine yapılan saldırı gibi siber ihlalleri yakından izlediklerini söylüyor.

Yalnızca sınırda toplanan Rus güçlerini değil, aynı zamanda nerede konuşlandıklarını, Rusya’nın herhangi bir kara işgalinin merkezinde yer alacak tanklar gibi teçhizatıyla ne yaptığını da izliyorlar.

CNN’e konuşan mevcut ve eski yetkililer, nihayetinde Ukrayna’ya yönelik bir saldırı için net bir ipucu olmayabileceğini söylüyor.

Yetkililer, bir deprem gibi, henüz başlamadan önce bir işgal konusunda çok az uyarı olabileceğini veya hiç uyarı gelmeyebileceğini vurguluyor.

Batılı bir istihbarat yetkilisi, “Mevcut seçeneklere bakarsanız, kuzeyden veya doğudan baskın gibi bunların tümü, halihazırda konuşlandırılan kuvvetlerle çok az uyarı ile veya hiç uyarı olmaksızın hemen yürütülebilir” dedi.

Ulusal İstihbarat eski Direktörü James Clapper CNN’e verdiği demeçte, “ABD, Ukraynalılardan önce tam bir işgalin başlangıcını görmeyebilir. Kiev veya diğer büyük şehirler vurulursa, bunun gerçek bir sorun olduğunu bilirsiniz” diye konuştu.

Bu bağlamda, Kremlin’in bir saldırı başlatmadan önce uzun bir hazırlık süresine ihtiyacı olmayabilir.

İşgal ‘herhangi bir gün’ olabilir

Beyaz Saray artık olası bir Rusya işgalini ‘yakın’ olarak tanımlamadığını söylese de, üst düzey bir ABD yetkilisi, Rusların sınırdaki birliklere lojistik desteğin yanı sıra ek saldırı ve savunma silahlarını artırması nedeniyle bir saldırının ‘her an’ gerçekleşebileceğine ilişkin değerlendirmenin geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Rus yetkililer, Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlandıkları yönündeki iddiaları defalarca reddederek, Batı’yı orada artan gerilimden sorumlu olmakla suçladılar.

ABD’li yetkililere göre, Beyaz Saray Çarşamba günü Pentagon tarafından sunulan ve bir Rus işgali durumunda Ukrayna’yı tahliye etmeye çalışabilecek ABD’lilere yardım etmek için Polonya’ya 2 bin ABD askeri konuşlandırma planını onayladı.

Yetkililer, ABD güçlerinin şu anda bir savaş çıkması durumunda Ukrayna’ya girmesine izin verilmediğini ve geçen yıl Afganistan’da olduğu gibi bir tahliye planının olmadığını vurguladı.

Biden, Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeden derhal ayrılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise, bir Rus işgali durumunda hala ülkede bulunan ABD vatandaşlarına yardım edebilecek durumda olmayabileceklerini söyledi.

Yetkililer, ABD’nin izlediği en önemli şeylerden birinin, önemli sayıda Rus kuvvetinin sınırın yakınındaki eğitim alanlarını terk edip, atış menzili içinde hareket etmesi olduğunu söyledi.

ABD’li bir yetkili ise, ABD’li yetkililerin izlediği bir başka sinyalin de Rus tanklarının hareketi olduğunu vurguladı.

Söz konusu yetkili, “Rus ordusunun bir işgale hazırlanıyor olabileceğinin bir işareti, askerlerin sınırdaki tankların etrafında dolaşmaya veya onları açıp kapatmaya başlamalarıdır. Çünkü orada konuşlanırlarsa ve birkaç gün hareket etmezlerse bu araçların yakıtları donabilir. Onları açıp kapatıyorlarsa bunun olmasını engellerler, yani tanklar hızla gitmeye hazır olur” yorumunda bulundu.

Yetkili, şu ana kadar elde edilen uydu görüntülerine göre tankların orada durduğunu da söyledi.

Ukrayna’daki hava da Rusya’nın hareketinde bir rol oynayabilir. Uzmanların değerlendirmesine göre daha düşük sıcaklıklar ve donmuş arazi bir Rus saldırısını kolaylaştırabilir.