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Dünya ABD'li yazar başkanlığa adaylığını açıkladı
Dünya

ABD'li yazar başkanlığa adaylığını açıkladı

ABD'li yazar Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 06:52:00 -
ABD'li yazar başkanlığa adaylığını açıkladı

Northwestern Üniversitesine bağlı Medill Gazetecilik Okuluna verdiği röportajında Williamson, Demokrat Partiden 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağı haberlerini doğruladı.

Williamson, "Şu anda en büyük umudumuz olduğunu düşündüğüm kolektif duyarlılığın kullanılmasına katkı sunabileceğime inanmasaydım, başkanlığa aday olmazdım." ifadesini kullandı.

Ülkenin kurumsal oligarklar, şirketler ve silah imalatçılarının gölgesi altında "otoriterlik tehdidi" altında olduğunu söyleyen Williamson, milletvekillerinin tüzel kişiliklerle yeterince mücadele etmediği görüşünü savundu.

"Gölge Etkisi", "Sevgiye Dönüş", "Değişim", "Mucize Dolu Bir Yıl" gibi çok satan kitapların yazarı olan Williamson, 2020 başkanlık seçimlerine de aday olmuştu. "Sevgi siyaseti" güttüğünü söyleyen Williamson, kampanya bağışlarıyla ilgili sorunlar ve yeterli desteği alamaması nedeniyle ön seçimler öncesi yarıştan çekilmişti.

Williamson'ın adaylığını 4 Mart'ta resmen duyurması bekleniyor.

Demokrat Parti'den henüz adaylığını resmi olarak bildiren bir isim bulunmuyor. Demokrat Başkan Joe Biden, seçimlere "aday olma niyetinde olduğunu" söyledi ancak henüz resmi bir duyuru yapmadı.

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