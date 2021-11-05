ABD'li Ünlü bankadan iddialı Bitcoin hedefi!

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, kurumsal benimsemedeki artışla birlikte Bitcoin için 146 bin dolarlık fiyat hedefinin gerçekleşebileceğini bir kez daha tekrar etti. JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou raporda, “Altına yapılan finansal yatırımın ne kadar büyük olduğu düşünüldüğünde, ‘alternatif’ bir para birimi olarak altına yatırım yapılmaması durumunda uzun vadede Bitcoin için büyük bir yükseliş anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

JPMorgan, BTC’de yaşanan fiyat oynaklığıyla ilgili birkaç sorunu da özetledi. Banka, Bitcoin’in uzun vadeli fiyat artışının, kripto varlığıyla ilgili genel oynaklığının tutarlı bir düşüşe bağlı olduğunu belirtti. Dijital para birimlerinin küresel olarak benimsenmesi hakkında yorum yapan JPMorgan, Bitcoin ve diğer kripto paraların pandemi sonrası küresel olarak açık ara kazanan olduğunu söylüyor.

Enflasyona karşı koruyucu mu?

Küresel enflasyon pandemi sonrasında artış yaşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, pandeminin neden olduğu ekonomik sorunlar nedeniyle enflasyonda artış olduğunu bildiriyor. JPMorgan’a göre Bitcoin enflasyonla mücadelede altın ile rekabet içerisinde yer alıyor.

Altın ile karşılaştırıldığında, Bitcoin’in yüksek oynaklığının tek dezavantaj olduğu ifade ediliyor. Bitcoin'nin mevcut oynaklığı altının neredeyse beş katından fazla. Oynaklık endişelerine rağmen JPMorgan, Bitcoin'in gelecekte 146 bin dolar fiyat seviyesinin üzerine çıkma olasılığının altını çizdi.