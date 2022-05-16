ABD'li teröristten Erdoğan'la ilgili skandal ifadeler! Vay namussuz vay

ABD’nin New York eyaletindeki Buffalo kentinde 10 kişiyi silahla öldüren 18 yaşındaki ırkçı saldırgan Payton Gendron'un, 180 sayfalık manifestosunun 54. sayfasını Türklere ayırdığı ortaya çıktı. Türkler ve İtalyanları ‘beyaz ırk’ olarak saymadığını söyleyen Gendron'un “Türkler, ırk olarak beyaz olabilirler ama yüzde 99’u Müslüman olduğu için işgalciler, o nedenle beyaz sayılmazlar” diye yazdığı belirtildi. Gendron'un manifestosunun 165. sayfasında yer alan ölüm listesinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan ve Macar asıllı ABD’li iş insanı George Soros’un adı da yer aldı.