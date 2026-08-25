Doğru olabilir mi? Şamil Tayyar’dan flaş İdris Naim Şahin iddiası

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in FETÖ’cü olduğu veya şantaj kasetiyle FETÖ’nün neferine dönüştüğüne yönelik kanaat bulunduğunu belirterek, “Ancak, son Kuriş hadisesinde tahsisli koruma aracının kaçırma operasyonunda kullanılması, meselenin şantaj iddiasından farklı boyutu olabileceği ihtimalini akla getiriyor” dedi.

X hesabından Şahin’in durumunu yorumlayan Şamil Tayyar; “İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’e ait koruma tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. Bu kirli ilişkilere nasıl bulaştığını bilmiyorum. Kamuoyundaki yaygın kanaat, FETÖ’cü olduğu veya şantaj kasedi nedeniyle FETÖ’nün neferine dönüştüğüdür. Geçmişini bilenler ‘şantaj’ iddiasına daha çok ihtimal veriyorlar. Hal böyleyse artık bu yükten kurtulmalı ve şantajı itiraf edip oyunu bozmalıdır. Devletin bu konuda her türlü kolaylığı göstereceği kanaatindeyim” ifadelerine yer verdi.

“FETÖ İLİŞKİSİ HÂLÂ SÜRÜYOR OLABİLİR VEYA ‘PARA BAĞIMLISI’ OLDUĞU DA DÜŞÜNÜLEBİLİR”

Tayyar şunları söyledi: “Ancak, son Kuriş hadisesinde tahsisli koruma aracının kaçırma operasyonunda kullanılması, meselenin şantaj iddiasından farklı boyutu olabileceği ihtimalini akla getiriyor. FETÖ ilişkisi hâlâ sürüyor olabilir veya şantajın ötesinde ‘para bağımlısı’ olduğu da düşünülebilir. Sebebi ne olursa olsun çıkıp konuşmalı, her iddiaya açıklıkla cevap vermelidir. Şahin konuşmuyorsa yargı da meseleye el atabilir. Bakanlık makamı eski de olsa suç üretiyor ve üretmeye devam ediyorsa, buna kayıtsız kalamaz”