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Gündem Doğru olabilir mi? Şamil Tayyar’dan flaş İdris Naim Şahin iddiası
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Doğru olabilir mi? Şamil Tayyar’dan flaş İdris Naim Şahin iddiası

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Doğru olabilir mi? Şamil Tayyar’dan flaş İdris Naim Şahin iddiası

Eski Milletvekili Şamil Tayyar, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in FETÖ’cü olduğu veya şantaj kasetiyle FETÖ’nün neferine dönüştüğüne yönelik kanaat bulunduğunu belirterek, “FETÖ ilişkisi hâlâ sürüyor olabilir” dedi.

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in FETÖ’cü olduğu veya şantaj kasetiyle FETÖ’nün neferine dönüştüğüne yönelik kanaat bulunduğunu belirterek, “Ancak, son Kuriş hadisesinde tahsisli koruma aracının kaçırma operasyonunda kullanılması, meselenin şantaj iddiasından farklı boyutu olabileceği ihtimalini akla getiriyor” dedi.

X hesabından Şahin’in durumunu yorumlayan Şamil Tayyar; “İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’e ait koruma tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. Bu kirli ilişkilere nasıl bulaştığını bilmiyorum. Kamuoyundaki yaygın kanaat, FETÖ’cü olduğu veya şantaj kasedi nedeniyle FETÖ’nün neferine dönüştüğüdür. Geçmişini bilenler ‘şantaj’ iddiasına daha çok ihtimal veriyorlar. Hal böyleyse artık bu yükten kurtulmalı ve şantajı itiraf edip oyunu bozmalıdır. Devletin bu konuda her türlü kolaylığı göstereceği kanaatindeyim” ifadelerine yer verdi.

“FETÖ İLİŞKİSİ HÂLÂ SÜRÜYOR OLABİLİR VEYA ‘PARA BAĞIMLISI’ OLDUĞU DA DÜŞÜNÜLEBİLİR”

Tayyar şunları söyledi: “Ancak, son Kuriş hadisesinde tahsisli koruma aracının kaçırma operasyonunda kullanılması, meselenin şantaj iddiasından farklı boyutu olabileceği ihtimalini akla getiriyor. FETÖ ilişkisi hâlâ sürüyor olabilir veya şantajın ötesinde ‘para bağımlısı’ olduğu da düşünülebilir. Sebebi ne olursa olsun çıkıp konuşmalı, her iddiaya açıklıkla cevap vermelidir. Şahin konuşmuyorsa yargı da meseleye el atabilir. Bakanlık makamı eski de olsa suç üretiyor ve üretmeye devam ediyorsa, buna kayıtsız kalamaz”

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Şamil Tayyar’ın iddialarının ötesinde, İdris Naim Şahin hakkındaki skandallar zinciri artık tahammül sınırlarını aşmıştır ve bu eski bakanın derhal gözaltına alınarak konuşturulması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Son günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ortaya çıkanlar, durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Şahin adına devlet tarafından tahsis edilen çakarlı makam araçlarının, suç örgütü liderinin firari kardeşini ve şüphelileri yurtdışına kaçırmak için adeta birer "kaçış filosu" gibi kullanıldığı belgelenmiştir. Üstelik bu araçları kullanan ve organizasyonu yapan kişilerin geçmişinde FETÖ üyelik kayıtlarının bulunması, Şamil Tayyar'ın "FETÖ ilişkisi hâlâ sürüyor olabilir" uyarısının ne kadar haklı ve sıcak bir tehlike olduğunu kanıtlamaktadır. İdris Naim Şahin’in "Aracı kiraladım, benden izinsiz kullanmışlar" diyerek sorumluluktan kaçmaya çalışması, devlet ciddiyetiyle ve cemaat operasyonlarının derinliğiyle alay etmektir. Bir dönem iç güvenliğin en tepesindeki koltukta oturmuş bir şahsın adının, bugün suç şebekelerinin firar şemalarında başrol oynaması ve tahsisli lüks araçlarının yasa dışı faaliyetlerin merkezinde yer alması geçiştirilebilecek bir ihmal değildir. Bu şüpheli ilişkiler ağı, sadece araç kiralama şirketlerinin üzerine yıkılarak kapatılamayacak kadar büyüktür. Adaletin tesisi ve karanlık noktaların aydınlanması için savcılık makamları hiç vakit kaybetmemelidir. İdris Naim Şahin’in unvanına veya geçmişteki siyasi konumuna bakılmaksızın acilen kelepçelenerek adliyeye getirilmesi şarttır. Bu eski bakanın gözaltında en ince detayına kadar sorgulanması; şantaj kasetlerinden çakarlı araçların kimlerin emrine verildiğine, geçmişteki FETÖ bağlantılarından bugünkü cemaat ilişkilerine kadar tüm karanlık defterleri tek tek itiraf etmesi sağlanmalıdır. Devletin içine sızmış bu organize yapılarla gerçek bir mücadele yürütülecekse, ucu kime dokunursa dokunsun hesap sorma vakti gelmiştir ve bu süreç İdris Naim Şahin’in konuşturulmasıyla başlamalıdır.

HE ÖYLE ZATEN, VARYA AT İZİ İT İZİ FETÖ İZİ BÜTÜN İZLER BİRBİRİNE KARIŞMIŞ DURUMDA

Varya Allah bizi, bu Milleti resmen korumuş, DEVLET BURDA VE İÇİNDEKİ HAİNLERİ MUTLAKA TEMİZLENSİN
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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