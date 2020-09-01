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Siyaset ABD'li siyasetçiden Türkiye açıklaması: Bundan dolayı sevinçliyiz
Siyaset

ABD'li siyasetçiden Türkiye açıklaması: Bundan dolayı sevinçliyiz

ABD Temsilciler Meclisi Vekili David Trone, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri ve "Türk halkından aldıkları destek" nedeniyle sevinçli olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:41:00 -
ABD'li siyasetçiden Türkiye açıklaması: Bundan dolayı sevinçliyiz

ABD Temsilciler Meclisi Vekili David Trone, ABD Kongresi’nde telekonferans üzerinden bir konuşma gerçekleştirdi. Maryland Eyaleti Demokrat Vekili olan Trone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye’den Maryland’e gönderilen tıbbi yardım malzemelerine de değindi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin TASC) 20 Temmuz’da Maryland’e 100 bin maske ve bin adet tıbbi tulum gönderdiğini hatırlatan Trone, özellikle TİM Başkanı İsmail Gülle ve TASC Eş Başkan Günay Evinç’e teşekkürlerini iletti.

Türk Amerikalıların, Maryland sakinlerine olan cömert desteklerinden dolayı minnettarım” diyen David Trone, sağlık çalışanlarının fedakarlığının yanında Türklerin de kendilerine destek vermeleri nedeniyle çok sevinçli olduğunu belirtti.

TASC’ın sözlerine atıfta bulunan Trone, “'Kovid'de negatif, hayatta pozitif ol” dedi.

Türkiye’nin ABD’ye yardımı

Yeni tip koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde yöneten Türkiye, sadece kendisinin değil, birçok ülkenin tıbbi malzeme eksiğini giderdi. Koronavirüs nedeniyle sağlıkçıların en çok ihtiyaç duyduğu maske ve tulum üretimine ağırlık veren Türkiye, dünyanın birçok ülkesine yardım malzemeleri gönderdi. Hem Türkiye’nin sağlık konusuna verdiği önemi hem de yardımseverliğini gösteren bu hareket, dünya kamuoyunun büyük beğenisini kazandı.

Bu yardım kapsamında Ankara hükümeti, 20 Temmuz tarihinde ABD’ye yardım malzemeleri göndermişti. TİM bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlatılan Milli Üretim Seferberliği kapsamında, ABD’nin Maryland eyaletine tıbbi malzemeleri taşıyan uçak gönderilmişti.

Yapılan maske yardımına ilişkin açıklama yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, dünyanın dört bir yanında yardım yapan Türkiye’nin önemli bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu kanıtlamıştı.

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