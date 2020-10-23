ABD'li senatörlerden skandal Türkiye ve Azerbaycan adımı

Altı ABD'li senatör, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya soru önergesi verdi. Türkiye ve Azerbaycan’ın Güney Kafkasya ile Ortadoğu’da hak ihlallerinde bulunduğu iddia edilen önergelerde, bu iddialara ve ABD’nin ne kadar rol oynadığı sorusuna yanıt istendi. Önergede, yerleşim yerlerine saldırarak 60'tan fazla sivilin ölmesine neden olan işgalci Ermenistan'ın savunulması dikkatlerden kaçmadı.

İki ülke için ayrı ayrı hazırlanan önergeler de ayrıca Beyaz Saray’ın güvenlik desteği ve silah satışını durdurmasının ya da sonlandırılmasının bir seçenek olup olmadığı da sorgulandı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Bob Menendez, sundukları soru önergesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan’ın Türkiye’nin de desteği ile Ermeni halkına saldırılarını sürdürmesi bölgede sivillerin acı çekmesine ve insan hakları ihlallerine yol açtı. Bölgede barışı giderek daha da uzaklaştıran Türkiye ve Azerbaycan'a silah satışını sürdüremeyiz.”

"ABD yaptımı F-16 kullanıldı mı?"

Türkiye'ye yönelik önergede, ülke içinde insan hakları ve temel özgürlüklerin Ankara tarafından ihlal edildiği iddialarına ilişkin tüm bilgilerin paylaşılması istendi. Diğer bir maddede ise hükümetin, TSK’nın ve Ankara ile ilişkili grupların Güney Kafkasya, Suriye, Libya ve Irak'ta, uluslararası kamuoyunca kabul edilen insan haklarının ihlal edildiği iddilarına yönelik açıklama talep edildi.

Euronews'in haberine göre, soru önergesinde ABD yapımı F-16'ların, bahsi geçen ülkelerde kullanılıp kullanılmadığına da cevap arandı.

Senatör Bob Menendez öncülüğünde hazırlanan önergede Chris Van Hollen, Bab Casey Jr., Ed Markey, Dick Durbin ve Cory Booker ve Jack Reed'in imzası bulunuyor.