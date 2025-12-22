  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya ABD’li senatörden İsrail itirafı! İslam ülkesinin füzeleri Demir Kubbe'yi delebilir
Dünya

ABD’li senatörden İsrail itirafı! İslam ülkesinin füzeleri Demir Kubbe'yi delebilir

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD’li senatörden İsrail itirafı! İslam ülkesinin füzeleri Demir Kubbe'yi delebilir

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbeyi" alt edebileceğini söyledi.

İsrail'i ziyaret eden Graham, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Graham, İran'ın balistik füze programını yeniden canlandırma çabasının Tahran'ın nükleer programı gibi "ciddi bir tehdit oluşturduğunu" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay sonunda ABD'ye yapacağı ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen görüşmede ele alınacak konulardan birinin de İran'ın balistik füze programı olmasının beklendiğini aktaran Graham, Tahran'ın balistik füzelerinin İsrail için "tehdit olduğunu" dile getirdi.

İsrailli yetkililerin, Başkan Trump'ın sadece İran'ın nükleer programına odaklanarak balistik füze konusuna pek değinmediği eleştirileri sorulan Graham, "Bu değişiyor. İran'ın balistik füze üretmesine izin veremeyiz çünkü Demir Kubbe'yi alt edebilirler. Bu büyük bir tehdit." ifadelerini kullandı.

ABD'deki İsrail yanlısı lobilere yakınlığıyla bilinen Graham, "İsrail'i zayıflatan her şey Amerika'yı da zayıflatır. İsrail harika bir müttefik. Yahudi devleti İran'dan tehdit altındayken, Amerika da İran'dan tehdit altındadır.” yorumunda bulundu.

 

"Silah bırakmazsa İsrail'in Hamas'ı yok etmesine izin verilmeli"

Graham, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini savunarak, "Onlara (Hamas) 60 gün verin. Silahsızlanmazlarsa, İsrail'in onları yok etmesine izin verilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın da silahsızlandırılması gerektiğini söyleyen Graham, “Hizbullah'ın yok edilmesinin ABD'nin çıkarına hizmet edeceği" iddiasında bulundu.

İsrail'den kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İsrail'den kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

İsrail'den kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İsrail Batı Yaka'da biri çocuk 2 Filistinliyi şehid etti
İsrail Batı Yaka'da biri çocuk 2 Filistinliyi şehid etti

Dünya

İsrail Batı Yaka'da biri çocuk 2 Filistinliyi şehid etti

Sosyal medyada 'Kürtlerin koruyucusu İsrail' propogandası, İsrail merkezli çıktı!
Sosyal medyada 'Kürtlerin koruyucusu İsrail' propogandası, İsrail merkezli çıktı!

Dünya

Sosyal medyada 'Kürtlerin koruyucusu İsrail' propogandası, İsrail merkezli çıktı!

Soykırımcı İsrail yine mağduru oynadı! "Hepiniz İsrail'e gelin"
Soykırımcı İsrail yine mağduru oynadı! "Hepiniz İsrail'e gelin"

Dünya

Soykırımcı İsrail yine mağduru oynadı! "Hepiniz İsrail'e gelin"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23