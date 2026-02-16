Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

1. YÖNTEM: ÇİĞDEN (SARMIŞ AMA PİŞİRMEMİŞ) SAKLAMA En çok tercih edilen ve çözüldüğünde en taze tadı veren yöntemdir. Harcı Hazırlayın: İç harcınızı hazırlarken pirinci çok fazla pişirmeyin (hafif diri kalmalı), çünkü dondurucuda da bir miktar yumuşayacaktır. Sarma İşlemi: Sarmalarınızı her zamanki gibi sarın.