  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş: Diyanet Radyo'nun ödülü iftihar vesilesidir Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma Bu hafta neler var neler! BİM'de 17-20 Şubat indirimleri açıklandı Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nden müjde: Eskişehir'de 6 bin 55 aile bayram yapıyor Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla… Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin
Ramazan
11
Yeniakit Publisher
Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

Ramazan ayı öncesi iftar ve sahur sofraları için bu ipuçlarına yer vermek zorundasınız...

#1
Foto - Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

Ramazan'da iftar sofrası hazırlıkları başladı. İftar menüsünün olmazsa olmazlarından biri olan zeytinyağlı sarmayla oruçluyken uğraşmak istemeyenler öncesinde hazırlayıp dondurucuya atıyor. Peki, zeytinyağlı sarma nasıl dondurulur? Gelin birlikte bakalım.

#2
Foto - Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

Ramazana hazırlık yapanlar zeytinyağlı sarmaları dondurucuya yerleştirmeye başladı. Zeytinyağlı sarmayı dondurmanın püf noktalarına bakalım.

#3
Foto - Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

Zeytinyağlı sarmanın o ilk günkü tazeliğini koruması için dondurucuya koyarken uygulayabileceğiniz iki temel yöntem vardır.

#4
Foto - Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

1. YÖNTEM: ÇİĞDEN (SARMIŞ AMA PİŞİRMEMİŞ) SAKLAMA En çok tercih edilen ve çözüldüğünde en taze tadı veren yöntemdir. Harcı Hazırlayın: İç harcınızı hazırlarken pirinci çok fazla pişirmeyin (hafif diri kalmalı), çünkü dondurucuda da bir miktar yumuşayacaktır. Sarma İşlemi: Sarmalarınızı her zamanki gibi sarın.

#5
Foto - Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

Hava Almayacak Şekilde Dizme: Sarmaları bir tepsiye yan yana (birbirine değmeyecek şekilde) dizip 1-2 saat "şoklama" için dondurucuda bekletin. Bu, sarmaların birbirine yapışmasını önler.

#6
Foto - Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

Paketleme: Şoklanan sarmaları kilitli poşetlere veya saklama kaplarına porsiyonluk olarak yerleştirin.

#7
Foto - Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

Püf Noktası Poşetin içindeki havayı bir pipet yardımıyla çekerek vakumlayın. Bu, buzluk kokusunun sinmesini engeller.

#8
Foto - Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

2. YÖNTEM: PİŞMİŞ SARMAYI SAKLAMA Eğer artan sarmalarınızı değerlendirmek istiyorsanız bu yöntemi kullanın. Tamamen Soğutun: Sarmaların oda sıcaklığına geldiğinden emin olun. Sıcak koyarsanız buzlukta terleme yapar ve tadı bozulur. Suyunu Süzün: Sarmaları saklama kabına alırken tencerede kalan suyu eklemeyin. Fazla su, buzlukta sarmaların formunun bozulmasına ve gevşemesine neden olur. Porsiyonlama: Tek seferde tüketeceğiniz kadarını kaplara koyun ve kapağını sıkıca kapatın.

#9
Foto - Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

Dondurucudan Tencereye: Çiğden sakladığınız sarmaları pişirirken çözülmesini beklemeyin. Buzlu halde tencereye dizin. Üzerine zeytinyağı, limon dilimleri ve sıcak suyu ekleyip kısık ateşte pişirin. Çözülmesini beklerseniz pirinçler parçalanabilir. Limon Detayı: Dondurucuya limon dilimleriyle birlikte koymayın; limon bekledikçe sarmaya acı bir tat verebilir. Limonu pişirme aşamasında eklemek en doğrusudur.

#10
Foto - Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…

Saklama Süresi: Zeytinyağlı sarmalar dondurucuda 3-4 ay boyunca lezzetini korur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Elazığ'da kendi evinde eşiyle yakaladığı adamın bıçaklı saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken katil olan baş komiserin yargılandığ..
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Par..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!
Gündem

CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!

Türkiye’nin kilitlendiği ‘sahte diploma’ davasında bugün Silivri’de tansiyon yükseldi! Hakkında açılan yolsuzluk, para aklama ve suç örgütü ..
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım
Eğitim

Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen "Ramazan Ayı Etkinlikleri" rehberi, yıllardır bu milletin değerlerine yabancı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23