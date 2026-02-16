Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla…
Ramazan ayı öncesi iftar ve sahur sofraları için bu ipuçlarına yer vermek zorundasınız...
Ramazan'da iftar sofrası hazırlıkları başladı. İftar menüsünün olmazsa olmazlarından biri olan zeytinyağlı sarmayla oruçluyken uğraşmak istemeyenler öncesinde hazırlayıp dondurucuya atıyor. Peki, zeytinyağlı sarma nasıl dondurulur? Gelin birlikte bakalım.
Ramazana hazırlık yapanlar zeytinyağlı sarmaları dondurucuya yerleştirmeye başladı. Zeytinyağlı sarmayı dondurmanın püf noktalarına bakalım.
Zeytinyağlı sarmanın o ilk günkü tazeliğini koruması için dondurucuya koyarken uygulayabileceğiniz iki temel yöntem vardır.
1. YÖNTEM: ÇİĞDEN (SARMIŞ AMA PİŞİRMEMİŞ) SAKLAMA En çok tercih edilen ve çözüldüğünde en taze tadı veren yöntemdir. Harcı Hazırlayın: İç harcınızı hazırlarken pirinci çok fazla pişirmeyin (hafif diri kalmalı), çünkü dondurucuda da bir miktar yumuşayacaktır. Sarma İşlemi: Sarmalarınızı her zamanki gibi sarın.
Hava Almayacak Şekilde Dizme: Sarmaları bir tepsiye yan yana (birbirine değmeyecek şekilde) dizip 1-2 saat "şoklama" için dondurucuda bekletin. Bu, sarmaların birbirine yapışmasını önler.
Paketleme: Şoklanan sarmaları kilitli poşetlere veya saklama kaplarına porsiyonluk olarak yerleştirin.
Püf Noktası Poşetin içindeki havayı bir pipet yardımıyla çekerek vakumlayın. Bu, buzluk kokusunun sinmesini engeller.
2. YÖNTEM: PİŞMİŞ SARMAYI SAKLAMA Eğer artan sarmalarınızı değerlendirmek istiyorsanız bu yöntemi kullanın. Tamamen Soğutun: Sarmaların oda sıcaklığına geldiğinden emin olun. Sıcak koyarsanız buzlukta terleme yapar ve tadı bozulur. Suyunu Süzün: Sarmaları saklama kabına alırken tencerede kalan suyu eklemeyin. Fazla su, buzlukta sarmaların formunun bozulmasına ve gevşemesine neden olur. Porsiyonlama: Tek seferde tüketeceğiniz kadarını kaplara koyun ve kapağını sıkıca kapatın.
Dondurucudan Tencereye: Çiğden sakladığınız sarmaları pişirirken çözülmesini beklemeyin. Buzlu halde tencereye dizin. Üzerine zeytinyağı, limon dilimleri ve sıcak suyu ekleyip kısık ateşte pişirin. Çözülmesini beklerseniz pirinçler parçalanabilir. Limon Detayı: Dondurucuya limon dilimleriyle birlikte koymayın; limon bekledikçe sarmaya acı bir tat verebilir. Limonu pişirme aşamasında eklemek en doğrusudur.
Saklama Süresi: Zeytinyağlı sarmalar dondurucuda 3-4 ay boyunca lezzetini korur.
