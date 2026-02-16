Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar
Bir ısınan bir soğuyan havalarda ne büyük problem bağışıklık sistemindeki belirsizlikler oluyor.
Bir ısınan bir soğuyan havalarda ne büyük problem bağışıklık sistemindeki belirsizlikler oluyor.
Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte metabolizma hızında yaşanan değişimler, bağışıklık sistemini doğrudan tehdit altına soktu. Bilim dünyası, kış aylarında hastalıklardan korunmanın yolunun kalori kısıtlamasından ziyade, biyokimyasal savunma mekanizmalarını güçlendirmekten geçtiğini bildirdi.
Kış mevsiminin gelişiyle beraber artan viral enfeksiyonlar ve değişen enerji ihtiyacı, beslenme alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldı.
Uluslararası tıp otoriteleri, kış aylarında vücut direncinin sadece "vitamin takviyesiyle" değil, doğru bir mikrobiyota yönetimiyle korunabileceğini vurguladı.
Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren beslenme epidemiyoloğu Dr. Edward Giovannucci, kışın azalan güneş ışığının yarattığı eksikliğe dikkat çekti.
Giovannucci, D vitamininin bağışıklık sistemi hücreleri üzerindeki reseptörler aracılığıyla bir "anahtar" görevi gördüğünü ve eksikliğinin solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını ifade etti. Uzman, özellikle yağlı balıklar ve yumurta sarısının bu dönemde sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini belirtti.
Londra King's College'da genetik epidemiyoloji profesörü olan Dr. Tim Spector, kış diyetinde çeşitliliğin kritik önemde olduğunu savundu.
Spector, bağırsak mikrobiyotasının bağışıklık sisteminin yaklaşık p’ini kontrol ettiğini hatırlatarak, fermente gıdaların (turşu, kefir, kombucha) ve lifli sebzelerin tüketilmesinin soğuk algınlığına karşı doğal bir bariyer oluşturduğunu dile getirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile iş birliği yapan beslenme uzmanları, C vitamininin yüksek dozda alınmasından ziyade, çinko ve selenyum gibi minerallerle kombinlenmesinin önemine değindi.
Dr. Marion Nestle, taze meyve ve sebze tüketiminin sentetik takviyelerden çok daha hızlı emilim sağladığını ve antioksidan kapasitesini maksimize ettiğini kaydetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23