  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş: Diyanet Radyo'nun ödülü iftihar vesilesidir Sadece yemeğin yanında yemeyin! İşte turşuyu ana yemeğe dönüştüren o eşsiz lezzetler Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma Bu hafta neler var neler! BİM'de 17-20 Şubat indirimleri açıklandı Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nden müjde: Eskişehir'de 6 bin 55 aile bayram yapıyor Ramazana hazırlıkta son günler... Zeytinyağlı sarma dondurucuya nasıl koyulur? Sakın limonla… Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar

Bir ısınan bir soğuyan havalarda ne büyük problem bağışıklık sistemindeki belirsizlikler oluyor.

#1
Foto - Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar

Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte metabolizma hızında yaşanan değişimler, bağışıklık sistemini doğrudan tehdit altına soktu. Bilim dünyası, kış aylarında hastalıklardan korunmanın yolunun kalori kısıtlamasından ziyade, biyokimyasal savunma mekanizmalarını güçlendirmekten geçtiğini bildirdi.

#2
Foto - Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar

Kış mevsiminin gelişiyle beraber artan viral enfeksiyonlar ve değişen enerji ihtiyacı, beslenme alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldı.

#3
Foto - Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar

Uluslararası tıp otoriteleri, kış aylarında vücut direncinin sadece "vitamin takviyesiyle" değil, doğru bir mikrobiyota yönetimiyle korunabileceğini vurguladı.

#4
Foto - Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren beslenme epidemiyoloğu Dr. Edward Giovannucci, kışın azalan güneş ışığının yarattığı eksikliğe dikkat çekti.

#5
Foto - Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar

Giovannucci, D vitamininin bağışıklık sistemi hücreleri üzerindeki reseptörler aracılığıyla bir "anahtar" görevi gördüğünü ve eksikliğinin solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını ifade etti. Uzman, özellikle yağlı balıklar ve yumurta sarısının bu dönemde sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini belirtti.

#6
Foto - Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar

Londra King's College'da genetik epidemiyoloji profesörü olan Dr. Tim Spector, kış diyetinde çeşitliliğin kritik önemde olduğunu savundu.

#7
Foto - Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar

Spector, bağırsak mikrobiyotasının bağışıklık sisteminin yaklaşık p’ini kontrol ettiğini hatırlatarak, fermente gıdaların (turşu, kefir, kombucha) ve lifli sebzelerin tüketilmesinin soğuk algınlığına karşı doğal bir bariyer oluşturduğunu dile getirdi.

#8
Foto - Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile iş birliği yapan beslenme uzmanları, C vitamininin yüksek dozda alınmasından ziyade, çinko ve selenyum gibi minerallerle kombinlenmesinin önemine değindi.

#9
Foto - Doğru bir mikrobiyota yöntemiyle... Kışın şifresi... Tabağınızdaki gizli kalkanlar

Dr. Marion Nestle, taze meyve ve sebze tüketiminin sentetik takviyelerden çok daha hızlı emilim sağladığını ve antioksidan kapasitesini maksimize ettiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Elazığ'da kendi evinde eşiyle yakaladığı adamın bıçaklı saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken katil olan baş komiserin yargılandığ..
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Par..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!
Gündem

CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!

Türkiye’nin kilitlendiği ‘sahte diploma’ davasında bugün Silivri’de tansiyon yükseldi! Hakkında açılan yolsuzluk, para aklama ve suç örgütü ..
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım
Eğitim

Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen "Ramazan Ayı Etkinlikleri" rehberi, yıllardır bu milletin değerlerine yabancı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23