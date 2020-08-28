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Aktüel ABD'li senatör kendisine saldıran protestocuların gözaltına alınmasını istedi
Aktüel

ABD'li senatör kendisine saldıran protestocuların gözaltına alınmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:26:59 -
ABD'li senatör kendisine saldıran protestocuların gözaltına alınmasını istedi

WASHINGTON (AA) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, dün gece Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı Cumhuriyetçi Parti Kurultayı konuşmasının ardından çıkışta kendisine saldıran protestocuların Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınmasını talep etti.

Paul, dün gece Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin resmi başkan adaylığını kabul için Beyaz Saray'da yaptığı konuşmaya katıldı.

Konuşma esnasında "ırkçılık ve polis karşıtı" gösteri düzenleyen protestoculardan bir grup, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada Paul ve eşine saldırdı.

Paul, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce, Beyaz Saray'ın bir sokak ilerisinde yüz kişiden daha fazla kızgın bir kalabalığın saldırısına uğradım. Kelimenin tam anlamıyla hayatımızı kurtaran Washington DC polisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili bu sabah Fox News'e açıklamada bulunan Paul, "Olanlar korkunçtu." diye konuştu.

Kalabalığın kendisine tehditler savurduğunu aktaran Paul, "Polis olmasaydı, şu anda ölmüş ya da hastanede olabilirdim." dedi.

Polis teşkilatlarına verilen fonun kesilmesini savunan Demokratlara da yüklenen Paul, "Joe Biden'ın ülkemizi yönetmesine ve polisi ortadan kaldırmasına katlanamayız. Şu anda başkent Washington DC'de sokakta güvenli yürüyemiyoruz." diye konuştu.

Protestocuların kendisini ve yanındaki eşi ve arkadaşlarını kaldıkları otele kadar takip ettiğini belirten Paul, "FBI bu kişileri yakalamalı ve bu konuda bir soruşturma açmalı." çağrısında bulundu.


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