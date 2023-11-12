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Aktüel ABD'li sanatçının gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı | Dehşet görüntüler mahkemede yayımlandı
Aktüel

ABD'li sanatçının gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı | Dehşet görüntüler mahkemede yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-12 01:29:00 -
ABD'li sanatçının gördüğü şiddeti evindeki kameralar ortaya çıkardı | Dehşet görüntüler mahkemede yayımlandı

ABD'de yaşayan şarkıcı 30 yaşındaki Keke Palmer'ın çocuğunun babası Darius Jackson'dan gördüğü şiddet ürküten cinsten. Çocuğunun velayetini tek başına almaya çalışan Palmer, kendi evindeki güvenlik görüntülerini mahkemeye sununca gerçek ortaya çıktı.

Keke Palmer, çocuğunun babası Darius Jackson'ı fiziksel ve duygusal tacizle suçladı; mahkeme belgelerinde kendisine defalarca saldırdığını, evine izinsiz girdiğini ve 8 aylık oğluna kızdığını yazdı.

Edinilen bilgiye göre, Palmer'ın Jackson'a karşı geçici uzaklaştırma kararı verilmesi talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Aktöre geçici olarak oğulları Leo'nun velayeti verildi ve Jackson'a herhangi bir ziyaret hakkı da tanınmadı.

Gerçek adı Lauren Keyana Palmer olan Palmer, şiddetin Jackson'la yaşadığı iki yıllık ilişki boyunca devam ettiğini ve ayrılıklarından sonra da durmadığını söyledi. Ayrılıktan bu yana onun "daha da dengesiz ve tehlikeli" olduğunu ve kendisinin ve oğullarının güvenliğinden korktuğunu belirtti.

Palmer mahkeme belgelerinde "Oğlumuz Leo sayesinde Darius'la olan ilişkimi nihayet kesin olarak sonlandırabildim ve şiddetinden kurtulabildim" diye yazdı. "Leo benim için dünyadaki en önemli şey; güvende olmaya ve şiddetten uzak bir ortamda büyümeye ihtiyacı var ve bunu hak ediyor."

Boynunu sıkıp yere fırlattı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

13 Şubat 2022'de gerçekleştiği iddia edilen bir tartışma sırasında Palmer, Jackson'ın gösterdiği bir fotoğrafının ardından çok sinirlendiğini "boynunu sıkarak ve onu merdivenlere fırlattığını" söyledi.

Palmer, şiddetin ertesi sabah da devam ettiğini söyledi. Jackson'ın onu boynundan yakaladığını ve merdivenlere vücudunu yere çarptığını iddia etti.

Ayrılık çözüm olmadı

Mahkemeye iletilen belgelere göre Palmer'a yönelik en son iddia edilen şiddet olayı, çiftin ayrılmasının ardından 5 Kasım'da gerçekleşti. Palmer, evinde annesiyle telefonda konuştuğu sırada Jackson'ın içeri daldığını görünce "şaşırdığını" söyledi. Palmer birlikte yaşamadıklarını ve onun evine gelmesine izin vermediğini söyledi.

Dilekçeye göre Jackson, Palmer'a evinden gitmesini istediğini söyledi ancak kendisinin bunu yapma reddetti.

"Sakin kalmaya çalıştım ama yine gitmesini istediğimde sandalyeden kalktı ve bana saldırdı, boynumu ve yüzümü tuttu, beni kanepenin üzerine geriye doğru düşürdü, telefonumu aldı ve sonra evden kaçtı" dedi.

Tartışmanın ardından polis çağrıldı ve aktör, kız kardeşi ve Jackson ile görüştükten sonra ona gitmesini söylediler ve geri dönmemesi konusunda uyardılar. Memurların Palmer'ı aile içi şiddeti yasaklama emri çıkarmaya teşvik ettiğini yazdı.

Dilekçeye göre, iddia edilen olayların birçoğuna Palmer'ın ebeveynleri Sharon ve Larry Palmer, kız kardeşleri ve arkadaşları da tanık oldu. Evdeki güvenlik kamerası da bazı videoları kayda aldı.

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