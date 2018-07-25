ABD'li rahip Brunson'ın avukatından yeni hamle!
Ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilen ABD'li Rahip Brunson'ın avukatı elektronik kelepçe takılmasına itiraz edecek.25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:33
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan Papaz Andrew Brunson hakkında yeni bir karar verdi.
EV HAPSİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme, papazın adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar verdi. Çıkan kararda, Amerikalı papaza yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.
AVUKATINDAN YENİ HAMLE
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen ABD'li Papaz Brunson'ın avukatı ise elektronik kelepçe takılmasına itiraz edecek.
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