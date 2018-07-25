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ABD'li rahip Brunson hakkında flaş karar

Türkiye'de casusuluk suçundan tutuklu ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:46
ABD'li rahip Brunson hakkında flaş karar

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un adli kontrolle ev hapsine alınmasına karar verdi. Brunson'a yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'un FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde "eski Ege Bölgesi imamı" firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

TRUMP İADESİNİ İSTEMİŞTİ

Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:46
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