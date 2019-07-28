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ABD'li politikacı uçan nesnelere ilişkin çağrı yaptı! 'Rus mu, Çin mi? Açıklayın!'

ABD Ulusal Ülke Güvenliği Komitesi üyesi Mark Walker, ABD Donanması pilotlarının, fizik yasalarına meydan okurcasına hareket eden nesneler gördüğü raporlarının üzerine, meseleye açıklık getirilmesini istedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:25
ABD'li politikacı uçan nesnelere ilişkin çağrı yaptı! 'Rus mu, Çin mi? Açıklayın!'

ABD Ulusal Ülke Güvenliği Komitesi üyesi Mark Walker, donanmayı fizik yasalarına aykırı şekilde hareket eden tuhaf nesnelerin ulusal güvenlik için tehdit oluşturup oluşturmadıkları konusunda daha fazla bilgi sahibi olarak, meseleye ışık tutmaya çağırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) adeta takıntı haline gelen ''UFO'' meselesi, Mark Walker'ın Deniz Kuvvetleri'ne yazdığı mektupla yeniden ülke gündeminde.

ABD Donanması pilotlarının, fizik yasalarına meydan okurcasına hareket eden, motoru görünmeyen ve hipersonik hızlarda seyahat eden garip nesneler gördüğü raporları, ABD milletvekillerinin konuya ilişkin ''net bir açıklama'' aramaya yöneltti.

'Rus ya da Çin...'

Walker'ın Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer'a yazılı olarak bildirdiği talepte, ABD Donanması pilotlarının gördüğü tanımlanamayan cisimlerin Rus ya da Çinli teknolojisi mi, yoksa başka bir şey mi olduğuna ışık tutulması gerektiği belirtildi.

Fox News'ten Tucker Carlson'a konuşan Walker konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''Bu konuda endişeliyiz. Yeni jetlerimizden bazılarına koyduğumuz yeni kızılötesi radar sistemleri orada bazı şeyleri tespit ediyor. Bunlar başka ülkelerin savunma çok gelişmiş sistemleri mi, yoksa başka bir şey mi? İnsanları korkutmaya çalışmıyorum. Sadece bunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:25
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