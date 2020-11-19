ABD'li komutandan Trump'a tepki! Üstü kapalı eleştirdi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, bölgede İran ile yaşadıkları gerilimin azalmasının bir yanılgı oluşturmasına rağmen "Tahran'ın nihai amacının ABD’yi Irak’tan çıkarmak olduğunu" belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’taki asker sayısını düşürme kararını üstü kapalı olarak eleştirdi.

McKenzie ABD merkezli Ulusal ABD-Arap İlişkileri Konseyinin bu yıl 29’uncusunu düzenlediği "Amerikan-Arap Politika Yapıcıları Konferansında" konuşma yaptı.

ABD’nin Orta Doğu’daki varlığının her bakımdan kritik olduğunu ileri süren McKenzie, bölgedeki deniz yollarının açık olması ve petrol ile ticari faaliyetlerin serbestçe dolaşımının sadece ABD’nin değil dünyanın da menfaatine olduğunu iddia etti.

Uzun bir süredir İran’ın Orta Doğu’daki istikrara tehdit teşkil ettiğini ve son senelerde Irak’taki faaliyetlerini artırdığını belirten McKenzie, İran’ın ABD ve koalisyona ait Irak’taki üslere 50’den fazla, ABD askerlerinin bulunduğu konvoylara ise 90’dan fazla saldırı düzenlediğini anımsattı.

ABD’li komutan, "İran, Irak’ı ABD’ye karşı bir vekalet savaşı alanı olarak kullanmaktadır." dedi.

İran’ın ABD politikalarına verilen bölgesel ve uluslararası desteğin altını oymak için açık ve gizli birçok alanda saldırganlık gösterdiğini söyleyen McKenzie, ABD’nin İran’a karşı caydırıcılığını ise “tartışmaya açık” olarak değerlendirdi.

ABD’nin İran’a karşı "maksimum baskı" politikasının yalnızca ekonomik ve diplomatik olduğunu ifade eden McKenzie, bu politikanın askeri boyutunun da olması gerektiğini söyledi.

Trump’ın Irak’taki asker sayısını 2 bin 500’e indirme kararını uygulayacaklarını belirten McKenzie, aynı zamanda terör örgütü DAEŞ’in halen Irak’ta faaliyet gösterdiğini ve Irak’ın ABD ile ortaklığını sürdürmek istediğini savundu.