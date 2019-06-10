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ABD’li komutandan tehlikeli sinyal! ‘Varlığı arttıracağız’

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Korgeneral Frank McKenzie, İran’a karşı bölgedeki askeri varlığını biraz daha artırma yoluna gideceğinin sinyalini verdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:20
ABD’li komutandan tehlikeli sinyal! ‘Varlığı arttıracağız’

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Korgeneral Frank McKenzie, İran’dan gelecek olası tehditleri gerekçe göstererek ABD’nin bölgedeki askeri varlığını biraz daha artırma yoluna gideceğinin sinyalini verdi.

Hint Okyanusu’nda Umman Denizi’nde bulunan uçak gemisi USS Abraham Lincoln gemisinde konuşan Frank McKenzie, İran’a karşı ‘denge sağlamak’ adına Ortadoğu’daki ABD güçlerini artırmayı önermiş olabileceğini söyledi.

Komutan, hâlihazırda bölgede bulunan ABD askeri varlığının İran’dan gelebilecek tehditleri azalttığını savunarak, bu durumu kararına gerekçe olarak gösterdi.

'Burada olmanızın sebebi benim'

Ancak Frank McKenzie, uzun dönemli ve caydırıcı olabilmesi açısından bölgedeki ABD varlığının genişletilmesi gerektiğini savundu.

Uçak gemisinde bulunan 6 bin kadar askere hitap eden McKenzie, “Burada bulunmanızın sebebi benim. Sizi buraya getirmekteki niyetim durumu istikrara kavuşturmaktı. İran’ın budalaca bir şey yapmanın zamanı olmadığını bilmesini sağlamaktı” dedi.

General, ek askeri önlemlerin ne olacağı konusunda ise ayrıntı vermedi.

‘Denge etkisi’

Bu hafta bölgede Bağdat’ı da içeren bir dizi ziyarette bulunan Frank McKenzie, ABD'nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırmasının duruma denge getirdiğini öne sürmüştü. McKenzie, “Bunun (artırılmış askeri varlık) oldukça iyi bir denge etkisi yarattığını düşünüyoruz” demişti.

Ancak İran’ın hâlâ bir tehdit olduğu konusunda ısrarcı olan McKenzie, saldırının ‘eli kulağında’ olduğunu savunmuştu.

İki ülke arası tansiyon yüksek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları devreye sokması ve  İran Devrim Muhafızları'nı ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımlamasıyla ilişkiler giderek gerildi.

İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmak adına girişimlerde bulunmakla suçlayan ABD son olarak ‘bölgedeki Amerika çıkarları ve askerlerine yönelik saldırı tehdidi’ olduğu gerekçesiyle Ortadoğu’ya takviye asker gönderme kararı aldı. ABD bölgeye çok sayıda uçak gemisi ve bombardıman uçakları sevk etti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:20
  1. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Korgeneral Frank McKenzie
  2. İran
  3. ABD
  4. Hint Okyanusu
  5. Umman Denizi
  6. USS Abraham Lincoln gemisi
  7. ABD Başkanı Donald Trump

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