ABD'li komutan yalanladı: Geri çekilme emri almadım

ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla birlikte, Afganistan'daki kuvvetlerinin de yarısını çekeceğine ilişkin haberler Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin komutanı general Scott Miller tarafından tarafından yalanlandı. Miller, "Öyle bir emir almadım, bu nedenle herhangi bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da bulunan ABD kuvvetlerinin komutanı general Scott Miller, geçen hafta basına yansıyan "Trump, Afganistan'daki askerlerin neredeyse yarısını çekmeye karar verdi" haberlerini yalanlayarak herhangi bir geri çekilme emri almadıklarını açıkladı.

'Küçülmeye gitsek dahi sorun yaşanmayacak'

Afganistan'ın Nangarhar bölgesinin doğusunda bölge valisiyle yaptığı bir görüşme sonrasında Tolo News'e konuşan Miller, "Öyle bir emir almadım, bu nedenle herhangi bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

Miller ayrıca, "Öyle bir emir alsak dahi, burada güvenlik kuvvetleriyle olacağımızı bilmeniz önemli. Biraz küçülmeye gitme durumunda kalsak da sorun yaşanmayacak" dedi.

Geçen hafta AFP'ye konuşan bir yetkili, ABD başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Afganistan'da bulunan 14 bin askerinin 'neredeyse yarısını' ülkeye geri çağırmayı planladığını açıklamıştı.