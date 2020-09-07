ABD’li komutan PKK’ya destek çıkamayacağı için ağladı

SDG’nin sözcüsü Mustafa Bali ile vedalaşan ABD’li komutan Caggins, “sözcülük” görevinin sona erdiğini belirterek hüngür hüngür ağladı. Terör örgütünün sözcüsü Bali, SDG olarak “değerli bir çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini ama samimi ve iyi bir dost kazandıklarını” söylerken, Caggins ise SDG’nin “büyük bir güç” olduğunu ve DEAŞ ile mücadelede birlikte savaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Daha önce de PKK’dan “dostluk plaketi” almıştı

Görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını belirten ABD’li komutan daha önce de PKK’dan “dostluk plaketi” almıştı.