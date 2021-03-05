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Dünya ABD'li Komutan duyurdu: Hava hareketliliğinde bir artış gözlemliyoruz
Dünya

ABD'li Komutan duyurdu: Hava hareketliliğinde bir artış gözlemliyoruz

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in son zamanlarda Tayvan yakınlarında hava hareketliliğini artırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 00:38:00 -
ABD'li Komutan duyurdu: Hava hareketliliğinde bir artış gözlemliyoruz

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in son zamanlarda Tayvan yakınlarında hava hareketliliğini artırdığını bildirdi.

Oramiral Davidson, Washington merkezli American Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunda ABD'nin Pasifik bölgesindeki varlığı ve Çin ile yaşanan rekabet üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in bölgenin birçok noktasında ABD'nin önünü kesmeye çalıştığını kaydeden Davidson, "Son zamanlarda Çin'in Tayvan yakınlarında hava hareketliliğinde bir artış gözlemliyoruz. Buna bombardıman, savaş ve keşif uçaklarının uçurulması dahil. Hatta Tayvan'ın hava savunma tanımlama alanına girecek kadar ileri gittiler." dedi.

Davidson, bu faaliyetlerin son zamanlarda üzerinde ihtilaf bulunan Senakaku adaları yakınlarındaki deniz ve sahil güvenlik unsurlarını yoğunlaştırma faaliyetlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Çin'in "kendi askeri gücünün uluslararası hukuktan daha önemli hale geldiği yeni bir dünya düzeni" arayışında olduğunu savunan ABD'li komutan, "Gelecek 6 yıl için çok kaygılıyım, tabi önümüzdeki on yıl için de." dedi.

ABD'ye yönelik en büyük tehdidin artık konvansiyonel caydırıcılığın aşınmış olması olduğunu belirten Davidson, "Bu 10 yıl (2030'a kadar) Çin'in üstün kabiliyet elde etmek için konumlanacağı ve bölgedeki statükoyu güçle değiştireceği süreç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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