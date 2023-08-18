  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna'ya kritik uyarı: Elimizdeki her şeyle karşılık veririz

Bilim insanı 'Üzülerek belirtiyorum' diyerek Türkiye'ye şok edici haberi verdi: Artık ülkemizde göremeyebiliriz

ABD’de Genç Amerikalılar arasında kanser hastalıkları artıyor! Tedirgin etti: Çok kritik hatalar ölümlere yol açıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan iddialara cevap: Rusya ikaz edildi

Kocatepe Camii'ndeki skandal çekimde CHP detayı!

Rusya'nın Ukrayna planı ortaya çıktı

Milli Muharip Uçak ile kıyaslanıyordu! ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı F-22 Raptor'un görüntüleri sızdırıldı

Irak'ta her yerden petrol fışkırıyor ama maalesef yer altı suları azalıyor! Uzmandan uyarı geldi: Her an kuraklık kapısını çalabilir

Emekli generalden Türkiye için yetkililere çok kritik uyarı! MGK acilen toplanıp karar almalı

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı
Yerel ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak oldu!
Yerel

ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak oldu!

Yeniakit Publisher
2023-08-18 09:28:00 -
ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak oldu!

İzmir'de geçen yıl hayatını kaybeden iş insanı Kasım Pırlant hakkında "babalığın hükmen tayini" davası açan ABD'li Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin, DNA testi sonucu Pırlant'ın çocukları olduğu belirlendi. ABD'li kardeşler böylece çok sayıda AVM ve emlak sahibi olan Pırlant'ın mirasına ortak oldu.

İzmir'de geçen yıl hayatını kaybeden iş insanı Kasım Pırlant hakkında "babalığın hükmen tayini" davası açan ABD'li Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin, DNA testi sonucu Pırlant'ın çocukları olduğu belirlendi. ABD'li kardeşler böylece çok sayıda AVM ve emlak sahibi olan Pırlant'ın mirasına ortak oldu.

Kasım Pırlant, edinilen bilgilere göre 1973 yılında ABD'ye gitti ve burada bir mekanda garsonluk yaptı. 1978 yılında emlakçılık işine girdi ve 1985 yılında İzmir'de alışveriş merkezlerinin sahibi oldu. Gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla tanınan Pırlant, İzmir'in sayılı zenginleri arasında yer aldı.

BABALIK DAVASI SÜRERKEN VEFAT ETTİ

AA'da yer alan habere göre 3 yıl önce ABD'li Henry Kevin Jackson (35) ve Candice Jackson (41) kardeşler, iş insanı Pırlant hakkında "babalık" davası açtı. Babalık davası devam ederken Pırlant geçen yıl kalp krizinden vefat etti.

DNA ÖRNEKLERİ ALINIP İNCELENDİ

ABD'li kardeşlerin başvurusu sonrası İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde görülen "babalık hükmen tayini" davası kapsamında baba ve davacılardan alınan DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda incelendi.

EMLAK KRALININ ÇOCUKLARI ÇIKTILAR

Test sonucu Jackson kardeşlerin, hayatta olmayan iş insanı Pırlant ile yüzde 99.9 DNA uyumunun bulunduğu belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

VASİYETİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTILAR

Jackson kardeşler, raporun kendilerine ulaşmasıyla birlikte avukatları aracılığıyla geçen yıl vefat eden Kasım Pırlant'ın vasiyetinin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23