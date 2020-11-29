ABD'li kadın asker, BAE'deki hava üssünde öldü
ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görevli bir kadın havacı askerin kaza sonucu öldüğünü açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görevli bir kadın havacı askerin kaza sonucu öldüğünü açıkladı.
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''New Jersey, Parlin kentinden Kaptan Kellian Leli, 27 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Dhafra Hava Üssü'nde savaş dışı bir araç kazasında öldü.'' denildi.
Açıklamada, Kaptan Leli'nin BAE'deki hava üssünde Özgürlük Nöbetçisi Operasyonu bünyesinde görev yaptığı, ölüm hadisesinin çatışma dışı bir araç kazası sebebi ile gerçekleştiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, 30 yaşındaki kadın askerin kısa süre önce California'daki Travis Hava Kuvvetleri Üssü 60. Sağlık Operasyonları Filosuna atandığı bildirildi.