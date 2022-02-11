ABD’li iki senatör: CIA, ABD'lileri fişliyor!

Bloomberg’in haberine göre, Oregon Senatörü Ron Wyden ve New Mexico Senatörü Martin Heinrich bu konudaki endişelerini bir mektupla CIA Direktörü William Burns’e iletti.

CIA tarafından dün yapılan açıklamada, terörle mücadele faaliyetlerini izlemek için 12333 sayılı Kararname kapsamındaki programların kullanıldığı, bu programlarla ilgili raporların bazı bölümlerinin gizliliğinin kaldırıldığı açıklandı.

Her ikisi de İstihbarat Komitesi üyesi olan Wyden ve Heinrich, CIA’in kendi kapsamlı programını yürüttüğünü ve bunu halkın süreci Kongre’nin yönettiğine inandığı yasal çerçevenin dışında yaptığını bildirdi.

Mektupta, CIA’in bahsi geçen izleme sürecini ne kadar sürdüğü, kapsamı, toplanan bilgilerin türün ve bilgilerin kimden toplandığı tam olarak belirtilmedi.

Toplanan verilerin miktarı ve saklama koşullarına atıfta bulunan senatörler, kullanılan yazılım veya programların, terörist veya casusluk faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen kişilerin izlenmesini düzenleyen Dış İstihbarat Gözetleme Yasası (FISA) kapsamındaki güvencelere sahip olmadığını bildirdi.

Wyden ve Heinrich, Senato İstihbarat Komitesinin bile CIA tarafından toplanan bilgilerin niteliği ve miktarı hakkında raporun geçtiğimiz Mart ayında sunulmasına dek bilgilendirilmediğini söyledi.

Beyaz Saray, Bloomberg’in yorum talebine yanıt vermedi.

CIA ise iki sayfalık açıklamasında, Senato İstihbarat Komitesini programlarından haberdar ettiğini bildirdi. Ayrıca, tüm CIA görevlilerinin, ABD’lilerin mahremiyetini ve sivil özgürlüklerini korumak için ciddi bir yükümlülüğe sahip olduğu kaydedildi.