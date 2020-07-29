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Aktüel

ABD'li heyet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:07:02 -
ABD'li heyet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ailesi, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile elçilik çalışanları, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Ayasofya-i Kebir Camii'ne saat 15.00 sıralarında gelen ABD'li heyete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile caminin Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın eşlik etti.

Camiye giriş ve çıkışı, turistler için ayrılan kapıdan yapan heyet, 45 dakika süren ziyaretin ardından buradan ayrıldı.

Heyet, daha sonra Rüstem Paşa Camisi'ne de ziyarette bulundu.

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