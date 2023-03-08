  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aslı Baykal'dan Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu uyarısı

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları! Matrahta düzenleme...

İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı! Dünyanın en iyileri arasına girdi

Kaybetmeye doymayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilen herkesi topluyor

Bu acının tarifi yok! Deprem felaketinde iki evladını ve kız kardeşini kaybetti

DSÖ'den kuş gribi açıklaması: Endişe verici

EGM: Deprem provokasyonu yapanlar hakkında İşlem başlatıldı! Talep edilen varlıkların peşindeler! O uyarısı

Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu... Türkiye'ye övgü dolu sözler

Naci Görür'den 5 ile deprem uyarısı

Korkutan açıklama! Fed sinyali verdi: Bu beklenenden daha yüksek olabilir! Belli ortalık karışacak
Dünya ABD'li generaller Tiktok'u kafayı taktı
Dünya

ABD'li generaller Tiktok'u kafayı taktı

ABD Siber Kuvvetler Komutanı ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Orgeneral Paul Nakasone, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un taşıdığı veri, algoritma kontrolü ve etki operasyonlarında kullanılabilirliğinin kendisini kaygılandırdığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 01:11:00 -
ABD'li generaller Tiktok'u kafayı taktı

Orgeneral Nakasone, ABD Özel Harekat ve Düşük Yoğunluklı Çatışmadan Sorumlu Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı Christopher Maier ve Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Bryan Fenton ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde düzenlenen oturumda görev alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tiktok paylaşım sitesinin etkisine dikkat çekti

Bilgi operasyonları ve dezenformasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Nakasone, dezenformasyon ile mücadelenin Ulusal Savunma Strateji Belgesinde “entegre caydırıcılık” konsepti kapsamında öncelikli bir konu olarak ele alındığına vurgu yaptı.

Pentagon’un ayrıca bilgi operasyonları girişimine önem verdiğine işaret eden ABD’li general, dezenformasyon ve bilgi operasyonlarının, başta Çin ve Rusya olmak üzere çok sayıda ülke ve aktör tarafından başka ülkelerin içişlerine karışmak için etkili bir yöntem olarak kullanılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dünyada özellikle genç nüfus arasında yoğunlukla kullanılan TikTok paylaşım sitesi de toplantıda gündeme geldi.

Orgeneral Nakasone, “TikTok beni birkaç nedenden dolayı endişelendiriyor. Bunlar biri taşıdığı veri, ikincisi algoritması ve o algoritmayı kimin kontrol ettiği, üçüncüsü ise daha önce de çok kez dile getirdiğim etki operasyonlarıdır. Bu sadece bir şeye etki etmek değil aynı zamanda bildiğiniz üzere bu kadar geniş bir dinleyici kitlesi varken bazı mesajları susturmak anlamına da geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tiktok’un taşıdığı verinin devasa olduğunu ve bunun kritik olduğunu ifade eden Nakasone, riski ölçmek için Tiktok’taki etki operasyonlarına baktıklarını söyledi.

ABD Ukrayna’ya siber savunma konusunda destek vermeye devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşında siber mücadelenin de konuşulduğu oturumda, Orgeneral Nakasone, savaşın başlamasından önce Ukrayna’ya siber harbe hazırlık eğitimi vermek için 3 Aralık 2021’de Siber Kuvvetlerden bir takımın bu ülkeye gittiğini anlattı.

Savaş yaklaşırken Rusya’nın kritik altyapılara ve hükümet kurumlarına siber saldırılar düzenlemeye başladığını dile getiren Nakosone, “O zaman bir dizi ortakla birlikte çalışarak Rusya’nın devam eden saldırılarına karşı kendini savunmak üzere Ukrayna’ya gerekli teknoloji ve ekipmanı verebildik.” dedi.

Ukrayna’ya Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) üzerinden siber savunma desteği vermeye devam ettiklerini belirten Nakasone, aynı zamanda ABD’nin nükleer silahlarının komuta, kontrol ve iletişim ağlarının güvenliği için tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Nakasone, Rusya’nın siber faaliyetlerini yakından izlediklerini ve Ukrayna’nın siber güvenliğini oldukça sağlam inşa ettiğini ve son derece dayanıklılık gösterdiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu'ndan TikTok yasağı
Avrupa Komisyonu'ndan TikTok yasağı

Teknoloji

Avrupa Komisyonu'ndan TikTok yasağı

ABD-AB, TikTok’u engelliyor, bizimkiler ise sansür diyor!
ABD-AB, TikTok’u engelliyor, bizimkiler ise sansür diyor!

Teknoloji

ABD-AB, TikTok’u engelliyor, bizimkiler ise sansür diyor!

Kanada'dan TikTok kararı
Kanada'dan TikTok kararı

Dünya

Kanada'dan TikTok kararı

Darısı Türkiye'nin başına! TikTok yasaklandı
Darısı Türkiye'nin başına! TikTok yasaklandı

Dünya

Darısı Türkiye'nin başına! TikTok yasaklandı

Milletvekillerine Tiktok uyarısı!
Milletvekillerine Tiktok uyarısı!

Dünya

Milletvekillerine Tiktok uyarısı!

Bir ülkeden daha TikTok kararı
Bir ülkeden daha TikTok kararı

Dünya

Bir ülkeden daha TikTok kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23